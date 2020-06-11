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韓國瑜提許崑源比鄭南榕 他轟「不倫不類」：停止鬼扯

高雄市長韓國瑜昨（10）日在國民黨行動中常會為已故議長許崑源叫屈，「為什麼把鄭南榕變成英雄，許崑源變成狗熊呢？」（資料照）

高雄市長韓國瑜昨（10）日在國民黨行動中常會為已故議長許崑源叫屈，「為什麼把鄭南榕變成英雄，許崑源變成狗熊呢？」（資料照）

2020-06-11 19:38:02

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（10）在國民黨行動中常會為已故議長許崑源叫屈，「為什麼把鄭南榕變成英雄，許崑源變成狗熊呢？」引發各界爭議；鄭南榕基金會也發表聲明，表示鄭、許兩人「難以比擬」。立委林昶佐則強調，無論從個人或從客觀環境，這兩個人都無法對比，「請韓國瑜停止鬼扯，停止再做不倫不類的類比」。

「韓國瑜認真覺得許崑源是鄭南榕？」林昶佐今（11日）在臉書表示，許崑源跟鄭南榕兩個人背景、關心政治的脈絡，以及為民主投入的貢獻都不同。尤其當年鄭南榕自焚時，媒體還受國民黨嚴格管控，主流報章、大眾輿論都把鄭南榕扭曲為「恐怖分子」，讓他受盡汙衊；如今，媒體早已自由化，對許崑源可以有各種角度的評價，國民黨對許崑源的描述也都有充分的言論自由保障。

林昶佐認為，無論從個人或從客觀環境，這兩個人都無法對比。他說，台灣人民過去為了紀念鄭南榕，推動了「言論自由日」，並推進了民主化、本土化的改革。韓國瑜若認真覺得要紀念許崑源就像紀念鄭南榕一樣，可以嚴肅的去推動相關的運動，例如透過國民黨立法院黨團來推動刪除人民罷免權的修法，然後再設置「剝奪人民罷免權」紀念日。

林昶佐指出，雖然這違逆民主價值、違反台灣民意，但至少韓國瑜是嚴肅看待自己的發言，付諸行動。「否則如果不是認真的，那請韓國瑜停止鬼扯，停止再做不倫不類的類比，停止消費兩位死者。韓國瑜，夠了」。

鄭南榕基金會10日發出聲明指出，鄭南榕與許崑源，兩者難以比擬，韓國瑜的發言是否得當，由國人公評。

鄭南榕基金會發表聲明表示，鄭、許兩人「難以比擬」，韓市長的發言是否得當，由國人公評。（圖擷自鄭南榕基金會臉書）

鄭南榕基金會發表聲明表示，鄭、許兩人「難以比擬」，韓市長的發言是否得當，由國人公評。（圖擷自鄭南榕基金會臉書）

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