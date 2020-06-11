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綠營緩推「禁帶職參選」修法？ 時力：罷免成本高、應入法

時力黨主席徐永明認為，修法禁止帶職參選，才是民主進步之道。（記者謝君臨翻攝）

時力黨主席徐永明認為，修法禁止帶職參選，才是民主進步之道。（記者謝君臨翻攝）

2020-06-11 23:47:09

〔記者謝君臨／台北報導〕高雄市長韓國瑜帶職參選總統，被認為是罷免案「高票」通過的主因之一；為避免「騎驢找馬」，朝野立委均提案修法禁止帶職參選，不過，立法院民進黨團書記長鍾佳濱認為，罷韓結果顯示人民意志，也許不用立法建立強制性，這都可以討論；時代力量黨主席徐永明則強調，罷免成本太高，仍應立法解決。

為避免政治人物違背對選民的承諾，立院時代力量黨團、民進黨立委賴瑞隆等人均提案修法禁止帶職參選；其中，時力版本是針對所有公職人員，賴瑞隆版本則先鎖定民選首長，也被認為是「韓國瑜條款」。兩人的提案均已付委審查。

時力提案指出，為落實民選公職人員對原有選民的政治承諾，避免未完成任期便參與競逐其他公職，且在競選期間無法全心投入原職位工作，以及若當選後仍能保有原職位全數選舉補助金，甚至在敗選後仍能保有原職位而引發爭議，因此提案修正「公職人員選舉罷免法」及「總統副總統選舉罷免法」。

徐永明直言，帶職參選現象在台灣有點氾濫，這有責任政治的問題，韓國瑜即為典型案例，造成選民強烈反彈，罷免案的票數相當高，表示選民非常介意此事。對於賴瑞隆版本僅鎖定民選首長，徐認為，若要規範應首長、民代一體適用，否則會讓人覺得說，是否有其他的政治算計在裡面。

面對指控，賴瑞隆強調，首長畢竟是父母官，就這麼一個，民代還比較多位，目前社會共識度較高的仍是首長，若大家認為也應把民代納入，他當然贊成，但修法必須務實，當然也可以抓一個很高規格的標準，不過通過的難度就更高，首長所擁有的權力和行政空間非常大，對這個職務應有更多的責任跟義務。

而在罷韓案後，參與連署賴瑞隆版本的鍾佳濱則認為，人民已用權力表達意志，也讓政治人物知所進退，是否仍須立法建立強制性，可以討論，並強調這是他個人看法，黨團對此事沒有既定立場，尊重委員提案的自主、多元。

對此，賴瑞隆持開放性態度，表示未來若於委員會或院會排審時，都能討論。徐永明則強調，如果大家這麼厭惡政治人物帶職參選，那真的應立法禁止，而非靠人民自己處理問題，人民的態度很清楚，且罷免成本很高，倒不如立法解決。

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