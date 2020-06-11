罷韓後成一黨專政？ 段宜康批柯P：對中共一黨專政視而不見

台北市長柯文哲近日評論罷韓後局勢，稱「台灣已到一黨專政程度」、「蘇格拉底也被投票方式處死」。（記者廖振輝攝）

2020-06-11 20:25:55

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日評論罷韓後局勢，稱「台灣已到一黨專政程度」、「蘇格拉底也被投票方式處死」。對此，民進黨前立委段宜康抨擊，柯文哲對於過去國民黨一黨專政、現在中共一黨專政都「視而不見」。

柯文哲9日赴議會市政總質詢，被議員王鴻薇詢問，韓國瑜被罷免成功會不會憂慮台灣政治一黨獨大？對此柯文哲批評，這已經到「一黨專政」的程度；他還說，民主政治本來就沒有保證人民會選出、做出最好的選擇，如2000年前蘇格拉底被雅典人投票處死，希特勒也是1933年投票選出來，所以「國民水準是漫長的過程」。

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「一黨專政？柯文哲知道什麼叫一黨專政嗎？」段宜康在臉書批評，「過去中國國民黨一黨專政，柯文哲只顧著埋頭讀書考試，對一黨專政視而不見。現在中國共產黨一黨專政，柯文哲選擇和他們把臂言歡，對一黨專政視而不見」。

段宜康說，他知道韓國瑜和柯文哲都很討厭他，因此講一下自己對他們的評價，他覺得韓國瑜就是反應快、口條好，就是個比較惹人厭的韋小寶；但柯文哲不一樣，段宜康指稱，「柯市長這個人乍看樸直忠厚，其實沒什麼價值原則，只要符合自己的利益，強梁暴徒也可以稱兄道弟；一旦擋到他的路了，過河拆橋更絕不手軟。柯文哲不是韋小寶，比較像江別鶴」。

柯文哲9日先是指台灣已經到「一黨專政」的程度，昨（10日）又在臉書上直接點名總統蔡英文，批評這幾年，民進黨完全執政，選前的承諾、人民的期待，如今安在？柯今（11日）赴議會進行市政總質詢，議員黃郁芬質疑柯的說法是指台灣和中國一樣一黨獨大？柯則回答，中國本來就是一個極權國家，目前是一黨專政，他當然是希望台灣比中國更民主、自由，而不是比爛。

前民進黨立委段宜康抨擊，柯文哲對於過去國民黨一黨專政、現在中共一黨專政都「視而不見」。（資料照）

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