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首頁　>　政治

時力林穎孟質詢「一黨專政」定義 柯P：妳不用替民進黨辯護

台北市長柯文哲11日出席市議會市政總質詢。（記者廖振輝攝）

台北市長柯文哲11日出席市議會市政總質詢。（記者廖振輝攝）

2020-06-11 17:18:01

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨天於臉書再次抨擊民進黨「一黨專政」，時代力量台北市議員林穎孟今天下午於議會市政總質詢討論，台灣已是民主國家，發表意見會被批評或讚美，但不會因此被抓走、消音，有出現毛澤東所定義的一黨專政「剝奪反對派發言」嗎？柯文哲沒正面回應，卻回說「妳不用替民進黨辯護」。

林穎孟接著說，她沒有替民進黨辯護，是在討論、學理問題，社會科學裡面「一黨專政、一黨獨大」是不一樣狀況，差一個字內涵差很多，名詞說法很重要，「市長你不是草民，你是市長、大家長！市長講話要精確」，剛剛答詢議員黃郁芬時候也坦言講話不精確，這樣對北市民不好示範。柯文哲回說，他已經改善很多次，會儘量縮短差距。

柯文哲起先被林穎孟問及最近批一黨專政想表達什麼意思？柯文哲回說，目前整個台灣媒體，黨政軍退出媒體是誰的主張？結果今天黨政軍……現在根本黨政軍控制媒體，不是嗎？民進黨跟國民黨比爛是不是。林穎孟追問，意思指民進黨控制黨政軍？柯文哲回說，兩個一樣爛，不是嗎？

林穎孟提及根據毛澤東定義的一黨專政「剝奪反對派發言」，但柯文哲也被剝奪嗎？柯文哲語塞說，「我發言後果就是…．這種霸凌，不一定要抓到勞裡才叫霸凌，只是我也不在意」。但林穎孟提醒，台灣已是民主國家，發表意見會被批評或讚美，但不會因此被抓走、消音。

時代力量 台北市議員林穎孟質詢。（記者廖振輝攝）

時代力量 台北市議員林穎孟質詢。（記者廖振輝攝）

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