網討論唐鳳背千萬債 釣出本人留言自曝：抵押房產自費拚外交

唐鳳（見圖）現身PTT親自回應，並解釋她入閣後抵押房子拚外交，2016年至2018的國際會議更都是自費參加。（記者塗建榮攝）

2020-06-11 17:04:35

〔即時新聞／綜合報導〕數位政委唐鳳在疫情期間協助防疫有功，博得外界好感。鄉民今日在PTT上PO文，貼出相關報導，指出唐鳳2017年時有兩筆房貸，是「負債大於存款」，且無持有比特幣等投資。相關報導，也讓其他鄉民十分好奇。沒想到，唐鳳竟現身PTT親自回應，並解釋她入閣後抵押房子拚外交，2016年至2018的國際會議更都是自費參加。

一名鄉民今日凌晨在PTT「WomanTalk（女板）」板發文，貼出2017年的相關財產申報報導，讓不少鄉民好奇為何唐鳳明明看起來身價不低，卻還背有債務。對此，唐鳳今日早上6點也親自在推文下方用她的PTT帳號（audreytang）留言，表示這筆千萬元債務是在她入閣後重新抵押房子，貸款拚外交造成的。

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唐鳳提到，當時因為沒有出國經費，時任行政院長林全和她談出「自費公假」模式，所以2016到2018年初所有的國際會議，她都是自費參加；另外，她也感謝在外交部長吳釗燮上任後，支援了後續的國際相關出差旅費。

唐鳳也補充，沒有人當時知道數位外交是否有效益，是院本部的新嘗試，#TaiwanCanHelp也才剛提出，所以主計同仁謹慎是有道理的，前期成本她先吸收也沒甚麼。「所謂 Intrapreneurship（組織內創業）就是這樣」。

唐鳳留言後，鄉民紛紛前往該文「朝聖」，留言表示「鳳姐！」、「好早起喔」、「台灣要是多一點像你這樣的政務官就好了」、「感謝妳為大家的付出！」、「野生唐鳳政委！」、「媽，妳看！我跟數位政委只有一個page的距離」。文章被轉至臉書後，不少網友也留言讚美唐鳳，是「真正的愛台灣」。

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