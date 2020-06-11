南方澳斷橋多人傷亡 監院糾正交通部

南方澳大橋去年10月斷裂，監察院通過糾正交通部及所屬機關，並請宜蘭縣政府檢討改進。（資料照）

2020-06-11 15:35:14

〔記者謝君臨／台北報導〕南方澳大橋去年10月斷裂，造成多人傷亡；監委張武修等人調查後，發現該橋樑管理機關長年權責不明、歷年檢測均未涵蓋攸關結構安全的鋼索及錨碇裝置，且交通部長年未將類此橋梁強制納入品管制度，也未對其實施督導考核及評鑑；監察院通過糾正交通部及所屬機關，並請宜蘭縣政府檢討改進。

監委張武修、包宗和、蔡崇義表示，南方澳大橋於1998年12月完工，並移交蘇澳港務分局，為蘇澳鎮跨港路附屬設施，但跨港路既非屬一般公路系統，也非屬商港專用公路，宜縣府也不認其為「村里道路」，前基隆港務局於完工移交後協調交通部公路總局及宜縣府等相關機關接管，迄今未果。

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調查報告指出，南方澳大橋管理機關不明，致橋梁檢測、評估作業權責不清，無法落實，交通部及所屬公路總局、航港局、港務公司、宜縣府均有違失。斷橋至今，航港局與港務公司對該橋的檢測、維護權責，見解仍嚴重分歧，實有未恰。

此外，交通部未善盡中央公路主管機關職責，訂定特殊性橋梁維護管理相關技術規範，使各級公路橋梁管理機關辦理公路橋梁檢測、評估、維修及補強作業時有所依循，洵有怠失。再者，交通部長年未將類此商港區內非屬公路橋梁強制納入橋梁檢測三級品管制度，且未對其實施督導考核及評鑑，也有疏失。

張武修指出，交通部已於1月3日分別修正公布「公路養護規範」、「公路橋梁檢測及補強規範」、「公路橋梁設計規範」等3個部頒規範，將特殊性橋梁列為適用對象，惜該部前多年怠於中央公路主管機關職責，斷橋後才發現「實有必要針對特殊性橋梁之檢測及補強訂定原則性規定」。

另，南方澳大橋屬雙叉式單拱橋，結構系統特殊，全世界只有2座，其檢測及維修重點至少應包括鋼索及錨頭，宜縣府及港務公司10餘年來，對該橋雖屢有進行檢測及維護作業，但均未涵蓋攸關結構安全的鋼索及錨碇裝置，顯不到位，終致橋樑崩塌，造成人員傷亡、財產損失，並影響國際聲譽，難辭其咎。

張武修另指出，交通部面對監院調查時，以公路總局所送「南方澳跨港大橋倒塌事件分析報告」為密件，表示「陳核中尚未奉核」、「礙難提供」，其內容卻先完整披露於報章媒體，核有違失；交通部應查明並依法追究相關責任。

監委張武修。（資料照，記者謝君臨攝）

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