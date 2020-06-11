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首頁　>　政治

再一位重量級訪賓！捷克參議員德拉霍斯10月訪台

捷克重量級參議員德拉霍斯在推特上發布影片，說明訪台規劃。推文還特別附上兩國國旗。（翻攝自推特）

捷克重量級參議員德拉霍斯在推特上發布影片，說明訪台規劃。推文還特別附上兩國國旗。（翻攝自推特）

2020-06-11 11:51:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕捷克參議院議長維特齊9日宣布訪台後，曾競選總統的捷克參議員德拉霍斯也宣布他將在10月訪問台灣，是第2位計劃訪台的捷克重量級人物。外交部今表示，德拉霍斯是重量級學者，此行是應學界邀請參與捷克科技日，行程還在規劃中。

維特齊9日宣布計畫由商務代表團和科學家陪同，於8月30日到9月5日前後訪台。曾以獨立參選人身分競選總統的現任參議員德拉霍斯，也接續透過推特和記者會宣布他將於10月21日訪問台灣，促進兩國在網路安全和防疫等領域的交流。德拉霍斯推文時還特別附上兩國國旗。

外交部歐洲司副司長陳詠韶今天在例會上表示，德拉霍斯是捷克重量級學者，目前是捷克參議院科學、教育、文化與人權委員會主席，也是捷克化工學會理事長，並曾擔任捷克科學院院長。

陳詠韶說，捷克參議院議長維特齊是應立法院邀請來台，德拉霍斯則是應台灣學界邀請，要來參加捷克科技日活動，目前時間還早，行程還在規劃中，確定後才會向外界說明。

對於捷克外交部長派提賽克對維特齊訪台表達反對立場，並表示應尊重一中政策，陳詠韶說，維特齊議長9日在記者會上明確表示，訪台之行是經過各方討論和充分交換意見所做的決定，尤其捷克參議院先前也以50票對1票的絕對多數支持其訪台決定。參議長此行是為了持續增進台捷經貿文化等各面關係，並彰顯捷克在自由民主人權各方面價值觀和台灣的深刻共鳴，我方竭誠歡迎。

德拉霍斯推特影片說明訪台規劃

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