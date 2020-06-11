美商會籲解決豬牛輸台歧見 外交部：尊重衛福部、農委會專業考量

台北市美國商會昨發表2020年度白皮書，建議雙方務實處理肉類產品貿易議題，並籲美啟動雙邊貿易協定。左為美國商會會長金奇偉，右為美商會執行長傅維廉。（資料照，記者吳佳穎攝）

2020-06-11 11:23:26

〔記者呂伊萱／台北報導〕台北市美國商會昨發表再次建議台美應務實解決美豬、美牛等歧見，進一步強化雙邊經貿關係。外交部今對此表示，尊重衛福部和農委會的專業考量，將配合行政院跨部會共識，在以科學為基礎、保障國人健康和兼顧產業發展等原則下審慎處理。

台北市美國商會昨發表年度2020年度白皮書，呼籲美方積極評估台美雙邊貿易協定（BTA）外，也強調台美應「務實」解決美豬、美牛等歧見。

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針對美豬、美牛開放進口事宜，農委會昨回應表示目前「沒人在談」、「沒有接觸」、「也沒有開會」，並強調美國若要讓豬肉進到台灣，就應多多考慮不含萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬。國發會主委龔明鑫則表示目前仍在持續搜集各方意見，會持續與美方溝通。

外交部發言人歐江安今天則表示，外交部對台北市美國商會「2020台灣白皮書」建議雙方務實處理肉類產品貿易議題、啟動雙邊貿易協定等內容，表示肯定。

對於美豬、美牛議題，歐江安說，外交部尊重衛福部及農委會對食品安全及產業發展的專業考量，並將配合行政院跨部會協調平台機制的共識，在遵循國際貿易規範、以科學證據為基礎的國際食安標準保障國人健康，並兼顧國內產業發展，在相關原則下審慎處理。

歐江安並強調，台美經貿關係密切，去年台灣是美國第10大貿易夥伴，美國則為我國第2大貿易夥伴。近年雙方持續透過「台美數位經濟論壇」、「選擇美國」投資高峰會、籌組農訪團等管道持續深化台美經貿夥伴關係，「政府會掌握台美關係緊密的利基上，持續積極推動雙邊經貿協議」。

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