籲民眾捐三倍券助社福團體 扶輪社、綠委盼讓愛加倍

國際扶輪3490地區今舉辦「全民拚經濟 扶輪獻愛心」讓愛加倍活動記者會。（記者塗建榮攝）

2020-06-11 11:02:00

〔記者彭琬馨／台北報導〕由國際扶輪社3940地區、民進黨立委羅致政、吳思瑤、張宏陸、江永昌等人發起的「讓愛加倍」捐贈三倍券活動，今上午在立法院召開記者會。民進黨立委羅致政說，社福團體平常募款就不容易，此次受到疫情影響變得更加困難，但政府礙於現有規定很難對社福團體提供協助，盼能藉此活動鼓勵民眾踴躍捐贈，「只花一千元就能達到加倍愛心的效果」。

國際扶輪社3940地區總監陳向緯說，扶輪社注意到社區中有許多弱勢團體募款不易，盼配合政府推行的振興三倍券活動，結合各地力量、採取行動，呼籲各地扶輪社友踴躍捐助，目標是募集1000位社友的三倍券、至少300萬元，捐助給國內六個合法的社福團體，「當然若有更多就捐更多」。

請繼續往下閱讀...

活動發起人、國際扶輪社3940地區前總監蕭慶淋說，許多扶輪社友、國人可能會有不好意思使用三倍券的疑慮，因此他突發奇想，若能透過這個活動，將三倍券捐給社福團體，不僅不抹滅政府美意，也能讓三倍券到達更需要的人手中。

民進黨立委吳思瑤則說，防疫期間台灣向國際捐助口罩，如今到了振興階段，民眾可以捐助社會三倍券，「民眾捐一千，政府幫你捐兩千」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法