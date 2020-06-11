新黨揚言罷免陳柏帷 台灣基進反批：選票淘汰不適合台灣的政黨

新黨罷免3Q，台灣基進反批：「選票淘汰不適合台灣的政黨」，右為台灣基進高雄黨部主委李欣翰，左為台灣基進罷韓志工組長周則宇。（記者葛祐豪翻攝）

2020-06-11 10:55:47

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對新黨昨天召開「全民開罷 ，Let's fire 3Q」記者會，揚言將罷免台灣基進立委陳柏惟，台灣基進黨今天上午出面聲援陳柏惟，反批新黨的報復式罷免，是中國面對代理人遭罷免的反撲，意在製造台灣社會動亂，請用選票來淘汰不適合台灣的政黨。

台灣基進高雄黨部主委李欣翰指出，韓國瑜遭罷免，國際媒體報導都是「台灣再度拒絕中國」，政治意義相當重要，也使得在「台灣的中國黨羽」焦躁不安，新黨的報復式罷免，事實上是中國面對代理人遭罷免的反撲，意在製造台灣社會動亂，不可不防。

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李欣翰進一步說，中國一貫的做法是「打著民主反民主」，打算透過罷免的民主行動來鬥爭政敵，完全輕忽高雄人在罷免過程中，所凝聚的城市認同，及拒絕親中政客的決心。

李欣翰認為，罷免是民意的凝聚，不是政治人物炒新聞的工具，更不是新黨為救邊緣化困境的武器。「請新黨拿出真正為台灣人貢獻的成績單出來，否則台灣人會再度像今年大選般，用選票來淘汰不適合台灣的政黨。」

李欣翰提到，新黨如此大動作，召開罷免陳柏惟記者會，更加證明，之前柏惟問政的內容與主張，都是朝向中共不喜歡的方向，例如：認為應加強退役軍人的敵我意識、支持華航、護照更名。

台灣基進罷韓志工組長周則宇指出，罷免韓國瑜的過程，台灣基進與罷免團體以街頭連署、宣講的方式，不斷爭取市民認同，重新凝聚高雄人力量，絕非新黨所想如此簡單。

周則宇認為，新黨當然可以嘗試同樣的方式，感受台中鄉親的意願，便可以理解，台灣社會的草根民主、高雄人愛高雄的心意，絕非新黨的中國式的鬥爭思考可以理解。

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