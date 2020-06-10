嘆談罷韓局勢被攻擊 柯文哲再嗆小英：不知節制權力擴張

台北市長柯文哲今（10日）晚臉書發文，點名總統蔡英文，嗆問「說好要#司法改革、要推#礦業法、要#反媒體壟斷、要實踐#居住正義、要#華航正名、要#兩岸監督條例，這些選前的承諾、人民的期待，如今安在？」右為民眾黨秘書長謝立功。（記者劉信德攝）

2020-06-10 21:56:18

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲近日為罷韓後局勢，和曾任柯市府發言人的現任民進黨副秘書長林鶴明隔空交戰。今（10）日晚間柯文哲更新臉書，直接點名總統蔡英文，嗆問「說好要#司法改革、要推#礦業法、要#反媒體壟斷、要實踐#居住正義、要#華航正名、要#兩岸監督條例，這些選前的承諾、人民的期待，如今安在？」

柯文哲近日評論罷韓後局勢，指台灣現在不只一黨獨大，已經到了「一黨專政」的程度，林鶴明反駁台灣沒有一黨專政，但是「雍正倒是一人專政」，諷刺柯文哲。柯文哲今上午被問及此事，他反酸「一人專政有一黨專政可怕嗎？」

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今晚柯文哲更新臉書，再嗆重點不是一黨專政之名，而是一黨專政之實。他在臉書貼文中寫道，「中午，我評論了罷韓過後的政局變化，很快的就看到來自世界各地，包括博愛特區，鋪天蓋地的攻擊」。

柯文哲說，一黨專政、一黨獨大、一黨優勢，爭執這些名詞的定義毫無意義，我要問的是，這個政府到底做了甚麼，有沒有實踐對人民的承諾？有沒有自省能力?

他還直接點名總統蔡英文，批評這幾年，民進黨完全執政，小英總統說好要#司法改革、要推#礦業法、要#反媒體壟斷、要實踐#居住正義、要#華航正名、要#兩岸監督條例，這些選前的承諾、人民的期待，如今安在？「黨政軍退出媒體」過去是民進黨的大力宣傳的口號，現在卻大肆採購媒體、置入行銷，還有側翼粉專助攻，讓政策辯論幾乎失去空間。

柯P：不同意見打成檳榔叉燒包 怎期待民主

柯文哲表示，2020大選前，蔡總統說要撐香港，如今揚言終止「港澳關係條例」，「選前都是手足，選後音訊全無」。而民進黨對於台灣的手足呢？卻是黨同伐異、非我族類，從不手軟。

他質疑，只要與之不同調，就是破壞團結，就是中共的同路人，這是「民主」嗎？還是「你的民主和大家不一樣」。

柯文哲最後重申，重點不是一黨專政之名，而是一黨專政之實，如果當權者不能容忍不同的聲音，不知節制權力的擴張，只是「把不同意見者，一律打成檳榔、叉燒包、紅心芭樂，我們要如何正常自在的發聲」，又如何能對台灣的民主、政黨政治的正常化有所期待？

傍晚柯文哲更新臉書，直接點名總統蔡英文，嗆問「說好要#司法改革、要推#礦業法、要#反媒體壟斷、要實踐#居住正義、要#華航正名、要#兩岸監督條例，這些選前的承諾、人民的期待，如今安在？」（翻攝自柯文哲臉書）

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