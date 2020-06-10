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首頁　>　政治

投訴528件只罰13件 中市公共工程噪音開罰少引質疑

台中市議員林祈烽（左）、施志昌質疑，公共工程噪音投訴528件，卻只開罰13件。（記者張菁雅攝）

台中市議員林祈烽（左）、施志昌質疑，公共工程噪音投訴528件，卻只開罰13件。（記者張菁雅攝）

2020-06-10 20:59:30

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市進行中的大小公共工程有上千件，施工造成的噪音往往影響民眾安寧。市議員林祈烽和施志昌今日表示，從去年1月至今年4月，環保局接獲民眾陳情檢舉公共工程噪音案件高達528件，環保局檢測後開罰案件僅13件，罰款金額才4萬2000元，民眾質疑是否因公共工程比較不會開罰？因開罰案件少、罰款金額低，難怪噪音污染案件這麼多。

林祈烽說，服務處經常都會接到民眾反映，指公共工程噪音讓人受不了；而根據環保局的資料，從去年1月至今年4月，民眾陳情或投訴台中市公共工程製造噪音污染案件共有528件，平均1個月超過30件，1天最少1件。

林祈烽和施志昌指出，更離譜的是，民眾投訴後，環保局派員到場檢測，最後開罰案件只有13件，罰款金額總計才4萬2000元。林祈烽質疑，為什麼民眾陳情公共工程噪音污染案件這麼多，開罰件數和金額卻這麼少，是不是因為公共工程都由公家機關發包，環保局較不會開罰？負責發包的機關知不知道承包廠商因污染案遭環保局開單告發？

建設局長陳大田說，公共工程施工過程在整地或搭建、拆除舊建物等，均可能產生聲響，市府已要求公共工程施作必須設置「減噪」、「減音」、「防塵」等防護設施，並盡量選擇平日上班時間施工，避免擾民，若廠商因環保案件遭開罰，發包機關都會接獲通知，並依法列入工程考核。

副市長黃國榮指出，環保局開罰案件少，可能因行政裁量權決定給予廠商勸導改進的機會，市府將要求各機關做好把關和監督工作，對於陳情案件，環保局也將依法取締，維護市民安寧。

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