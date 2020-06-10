與杏仁哥民進黨中央前靜坐 「村長」挨轟騷擾女記者

挺韓大將「杏仁哥」（圖左）與桃園市議員詹江村（圖右）今（10）日下午手持「釣魚台是我們的」標語，前往民進黨中央黨部靜坐。（擷取自詹江村YouTube頻道）

2020-06-10 22:17:56

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員「村長」詹江村與挺韓大將「杏仁哥」今（10）日下午手持「釣魚台是我們的」標語，前往民進黨中央黨部靜坐。過程中，一名女記者詢問他們是否會在此過夜？而詹江村回應：「你要在這邊陪我們嗎？」還說「妳要陪，我就陪妳」，杏仁哥更讚女記者「很漂亮耶」。對此，有看過影片的網友認為，兩人說的話對該位女記者非常不尊重。

詹江村與杏仁哥下午在民進黨中央黨部前靜坐，針對釣魚台議題，聲稱要「聲援蔡英文」，兩人都在現場開啟網路直播。過程中，一名女記者詢問兩人今天是否在此過夜？詹江村反問「妳要在這邊陪我們嗎？」並表示「妳要陪，我就陪妳」。而杏仁哥則對直播鏡頭大喊：「那很好阿，很漂亮餒！」

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不過，詹江村馬上義正詞嚴地制止杏仁哥，說是不要談論女生漂亮不漂亮、不要物化女性。他並開玩笑說：「人家又沒說我很帥，你說人家很漂亮，這樣我很吃虧欸！」

對此，網友紛紛表示「女記者真夠衰」、「正常能量釋放」、「哥倆好一對寶」、「為何要騷擾女記者」、「兩個低勾」、「沒有性別意識」、「噁心」、「女記者開吉啦」、「所以他們是去訴求女記者陪伴？」

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