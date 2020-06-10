為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

與杏仁哥民進黨中央前靜坐 「村長」挨轟騷擾女記者

挺韓大將「杏仁哥」（圖左）與桃園市議員詹江村（圖右）今（10）日下午手持「釣魚台是我們的」標語，前往民進黨中央黨部靜坐。（擷取自詹江村YouTube頻道）

挺韓大將「杏仁哥」（圖左）與桃園市議員詹江村（圖右）今（10）日下午手持「釣魚台是我們的」標語，前往民進黨中央黨部靜坐。（擷取自詹江村YouTube頻道）

2020-06-10 22:17:56

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員「村長」詹江村與挺韓大將「杏仁哥」今（10）日下午手持「釣魚台是我們的」標語，前往民進黨中央黨部靜坐。過程中，一名女記者詢問他們是否會在此過夜？而詹江村回應：「你要在這邊陪我們嗎？」還說「妳要陪，我就陪妳」，杏仁哥更讚女記者「很漂亮耶」。對此，有看過影片的網友認為，兩人說的話對該位女記者非常不尊重。

詹江村與杏仁哥下午在民進黨中央黨部前靜坐，針對釣魚台議題，聲稱要「聲援蔡英文」，兩人都在現場開啟網路直播。過程中，一名女記者詢問兩人今天是否在此過夜？詹江村反問「妳要在這邊陪我們嗎？」並表示「妳要陪，我就陪妳」。而杏仁哥則對直播鏡頭大喊：「那很好阿，很漂亮餒！」

不過，詹江村馬上義正詞嚴地制止杏仁哥，說是不要談論女生漂亮不漂亮、不要物化女性。他並開玩笑說：「人家又沒說我很帥，你說人家很漂亮，這樣我很吃虧欸！」

對此，網友紛紛表示「女記者真夠衰」、「正常能量釋放」、「哥倆好一對寶」、「為何要騷擾女記者」、「兩個低勾」、「沒有性別意識」、「噁心」、「女記者開吉啦」、「所以他們是去訴求女記者陪伴？」

相關影片

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
杏仁哥偕「村長」突襲民進黨中央 手持「釣魚台我們的！」標語酸小英
2020-06-10 15:45

杏仁哥偕「村長」突襲民進黨中央 手持「釣魚台我們的！」標語酸小英
不挺韓了？ 杏仁哥：這一次，我支持蔡總統
2020-06-10 09:20

不挺韓了？ 杏仁哥：這一次，我支持蔡總統
信義房屋前進偏鄉更換燈管 照亮部落也為世界減碳

信義房屋前進偏鄉更換燈管 照亮部落也為世界減碳
我ok你先去？號召韓粉613上凱道 「杏仁哥」：我不會到場
2020-06-09 17:30

我ok你先去？號召韓粉613上凱道 「杏仁哥」：我不會到場
才被押上警車...杏仁哥再開直播 嗆王浩宇「恁北又來了」
2020-06-08 14:13

才被押上警車...杏仁哥再開直播 嗆王浩宇「恁北又來了」
防疫有成 台新女子路跑重啟報名

防疫有成 台新女子路跑重啟報名
政治今日熱門
2020-06-10 01:24

「中正紀念堂vs六張犁」對比 圖文創作者：死者為大？

2020-06-09 23:49

追諡許崑源榮譽議長「態度保留」 林于凱：須有明確判斷事實

2020-06-10 06:20

號召上凱道挺韓卻縮了？ 杏仁哥：怕被貼「韓粉」標籤 影片

2020-06-10 06:41

江啟臣談罷韓爆AB稿疑雲！英文拍胸脯「反共」 中文隻字未提

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播