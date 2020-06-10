調查局人事異動 新北處「緝毒女王」升任毒防處科長

新北市調處機動工作站副主任謝淑美，升任毒品防制處跨境查處科科長。（資料照）

2020-06-10 19:16:10

〔記者陳慰慈／台北報導〕法務部調查局今天公布科長、組長、副主任等主管調動名單，有調查局「緝毒女王」封號的新北市調處機動工作站副主任謝淑美，升任毒品防制處跨境查處科科長，此波人事異動共有36人調整職務，預計下週二（16日）上任。

偵破多起大型毒品案件的謝淑美，2014年擔任調查局台北市調查處機動站秘書期間，獲美國聯邦調查局FBI讚賞，赴美進修受訓，也是調查局成立以來首位赴FBI交流的女秘書；於新北市調處機動工作站副主任期間，也與馬來西亞肅毒局合作，偵破台灣毒梟與馬國毒販勾結，破護馬來西亞製毒工廠，查扣逾2億元毒品等案，表現亮眼。

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完整調動名單如下：

1.國家安全維護工作站副主任陳東宏，調任國家安全維護處國安管理科科長。

2.桃園市調查處機場調查站副主任李孟縞，調任廉政處貪瀆情資科科長。

3.北部地區機動工作站副主任馮國建，調任廉政處北部偵辦科科長。

4.嘉義縣調查站副主任朱忠政，調任廉政處南部偵辦科科長。

5.屏東縣調查站副主任張傑程，調任經濟犯罪防制處企業肅貪科科長。

6.新北市調查處機動工作站副主任謝淑美，調任毒品防制處跨境查處科科長。

7.桃園市調查處機動工作站副主任溫俊雄，調任洗錢防制處資金協查科科長。

8.台南市調查處新營調查站副主任姜彥吏，調任資通安全處資料管理科科長。

9.資通安全處調查專員周士楨，調任資通安全處資安鑑識科調查專員（代理科長）。

10.台北市調查處中山調查站副主任龍竹筠，調任國內安全調查處財經調查科科長。

11.彰化縣調查站副主任魏男烜，調任保防處綜合協處科科長。

12.台北市調查處外事調查站副主任康四維，調任國際事務處歐美事務科科長。

13.台北市調查處政經調查站副主任周瑞璋，調任兩岸情勢研析處大陸研析科科長。

14.新竹市調查站副主任宋俊賢，調任諮詢業務處諮詢規劃科科長。

15.鑑識科學處薦任技正劉育麟，調任鑑識科學處化學鑑識科調查專員（代理科長）。

16.通訊監察處調查專員張榮仁，調任通訊監察處作業管理科調查專員（代理科長）。

17.台北調查處大安調查站副主任呂順正，調任公共事務處陳情接待科科長。

18.借調法務部人事處辦事副主任歸國光，調任人事室組編任免科科長（7月7日到職）。

19.新竹市調查站副主任李淑嫻，調任人事室考核給與科科長。

20.澎湖縣調查站副主任黃淑華，調任人事室人力發展科科長。

21.南部地區機動工作站副主任陳育君，調任主計室公務歲計科科長。

22.北部地區機動工作站副主任王重陽，調任政風室政風科科長。

23.督察處警衛組副主任張富田，調任幹部訓練所總務組組長。

24.高雄市調查處機動工作站副主任湯玉峯，調任幹部訓練所大隊部大隊長。

25.台北市調查處大安站副主任溫雲升，調任台北市調查處國家安全維護及保防科科長。

26.台北市調查處中正站副主任詹信章，調任台北市調查處資通安全科科長。

27.新北市調查處新店站副主任李應泉，調任新市調查處國家安全維護及保防科科長。

28.台南市調查處機動工作站副主任李明印，調任桃園市調查處犯罪防制科科長。

29.台中市調查處豐原調查站副主任沈明賢，調任台中市調查處犯罪防制科科長。

30.台南市調查處府城調查站副主任謝檔明，調任台南市調查處國家安全維護及保防科科長。

31.航業調查處基隆調查站副主任林聖智，調任航業調查處國家安全科科長。

32.宜蘭縣調查站副主任陳朝維，調任福建省調查處犯罪防制科科長。

33.雲林縣調查站副主任王盈翔，調任南部地區機動工作站副主任。

34.嘉義縣調查站副主任林山峻，調任桃園市調查處機場調查站副主任。

35.東部地區機動工作站副主任劉家榮，調任資安工作站副主任。

36.台北市調查處士林站副主任藍台生，調任台北市調查處調查專員。

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