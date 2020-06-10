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首頁　>　政治

韓國瑜拿許崑源比鄭南榕 鄭南榕基金會：難以比擬

鄭南榕基金會稍早發表聲明，表示兩人「難以比擬」，韓市長的發言是否得體，由國人公評。（擷取自鄭南榕基金會臉書）

鄭南榕基金會稍早發表聲明，表示兩人「難以比擬」，韓市長的發言是否得體，由國人公評。（擷取自鄭南榕基金會臉書）

2020-06-10 19:55:52

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議長許崑源墜樓身亡，高雄市長韓國瑜今（10）日在中國國民黨中常會中表示，鄭南榕為了台灣民主自焚，許崑源一樣擔心台灣民主、一樣擔心高雄前途，「為什麼把鄭南榕變成英雄，許崑源變成狗熊呢？太惡劣了，太惡毒了！」對此，鄭南榕基金會稍早發表聲明，表示兩人「難以比擬」，韓國瑜的發言是否得體，由國人公評。

鄭南榕基金會聲明表示，鄭南榕生前於威權時期創辦經營雜誌、揭開政治黑幕，同時組織籌辦三大社會運動：「五一九反戒嚴綠色行動」、「二二八和平日促進會」、「新國家運動」，爭取自由、人權與獨立國格，後於《自由時代》週刊刊登《台灣共和國憲法草案》，因此收到「涉嫌叛亂」傳票。

鄭南榕基金會表示，鄭南榕堅持其百分百的言論自由之信念與台灣獨立的主張，行使抵抗權拒絕出庭，於雜誌社自囚71天，以「心境平和，鬥志高昂」回應記者訪問，日日冷靜面對死亡。1989年4月7日上午9點10分，警方由時任中山分局刑事組長侯友宜先生帶隊來雜誌社逮捕鄭南榕，鄭南榕自焚殉道前，其三弟鄭肇基、女兒鄭竹梅、同事等十餘人仍在雜誌社內。

鄭南榕基金會認為，鄭南榕與許崑源，兩者難以比擬，韓國瑜的發言是否得當，由國人公評。

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