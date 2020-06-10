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罵黃捷擦大紅口紅？李正皓曝吳秋麗珠光寶氣簽公文

吳秋麗（左）痛批黃捷（右）擦大紅口紅弔唁許崑源，是對往生者不敬。（左圖取自吳秋麗臉書，右圖資料照）

吳秋麗（左）痛批黃捷（右）擦大紅口紅弔唁許崑源，是對往生者不敬。（左圖取自吳秋麗臉書，右圖資料照）

2020-06-10 20:36:39

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量高雄市議員黃捷日前前往議長許崑源靈堂弔唁，卻遭市府法制局長吳秋麗罵哭，據說吳秋麗認為黃捷擦「大紅口紅」到靈堂對往生者不敬。曾代表親民黨參選立委的李正皓貼出吳秋麗戴名表、塗大紅口紅簽公文的照片對比，認為這才是「珠光寶氣」。

李正皓9日在臉書貼出照片，畫面左方是黃捷前往許崑源靈堂當天的裝扮，右方則是法制局長吳秋麗的臉書大頭貼照，李正皓認為，黃捷步入靈堂前被媒體拍到，就她的妝容「請問哪裡大紅口紅？」李正皓認為，真正珠光寶氣、大紅口紅的是照片右邊那位吳秋麗。

「這就是吳秋麗局長的日常。」李正皓指出，照片中的吳秋麗右手戴玉鐲、左手戴著要價24萬香奈兒j12鑲鑽款手錶，臉畫大紅口紅簽公文；李正皓質疑，若未來雄檢開始偵辦高雄市政府在韓國瑜罷免投票前才開辦的高雄振興嘉年華，不曉得吳秋麗被傳喚時是否會以此裝扮出庭應訊；目前吳秋麗已將該照片從個人臉書下架。

不少網友看見照片後，都認為吳秋麗痛斥黃捷的行為甚為不妥，在貼文底下表示「就算一般有錢人也絕對買不起啊」、「真的有夠愛指指點點別人，應該是嫉妒黃捷比她年輕貌美」、「上了年紀的女人，因為青春老去，特別對年輕漂亮的妹妹有很大的成見，這很正常」、「黃捷真是可栽培的未來國家棟樑」。

李正皓臉書全文

李正皓發現，吳秋麗臉書1張簽公文的大頭貼，可見她手上有玉鐲，也有香奈兒名錶。（圖取自李正皓臉書）

李正皓發現，吳秋麗臉書1張簽公文的大頭貼，可見她手上有玉鐲，也有香奈兒名錶。（圖取自李正皓臉書）

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