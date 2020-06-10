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「勇鷹」下旬公開首飛 最快7月交空軍測評

「勇鷹」原型機預計在6月下旬正式公開首飛，預計在今年7月交由空軍測評中隊進一步驗證。（國防部提供）

「勇鷹」原型機預計在6月下旬正式公開首飛，預計在今年7月交由空軍測評中隊進一步驗證。（國防部提供）

2020-06-10 16:30:21

〔記者涂鉅旻／台北報導〕漢翔公司研製的「勇鷹」高教機今日在清泉崗基地首度「抬頭」試飛，漢翔預計在本月22日或23日舉辦正式首飛儀式，並邀請總統蔡英文參加。知情人士表示，由於「勇鷹」高教機須符合空軍需求，因此原型機公開首飛後，預計在今年7月交由空軍測評中隊進一步驗證。

「勇鷹」原型機預計在6月下旬正式公開首飛，知情人士說，比起研發AT-3高教機時期的漢翔公司前身「航空工業局」，隸屬於空軍之下，漢翔現已非空軍下轄單位，而是企業，因此須在和空軍進行交接程序，預計最快7月執行，但這並非正式「交機」，而是考量軍種訓練需求，由空軍測評中隊進一步驗證。

值得注意的是，「勇鷹」高教機原型機首飛後，原訂明年11月進行小批量生產，2023年3月正式量產，並在2026年以前將66架全數交機給空軍，但空軍中將退伍的漢翔董事長胡開宏上月底曾在股東會喊話，希望小批量生產能提前至2020年，彌補來自波音公司的營收短少損失。

不過軍方對此語帶保留表示，目前仍按照既定期程進行。相關人士表示，雖漢翔希望能提前量產高教機，但仍須滿足安全、符合空軍訓練科目的前提，而據他了解，漢翔與空軍的溝通相當順暢。

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