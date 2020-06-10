出席中常會 韓國瑜：被罷免跟國民黨無關

韓國瑜強調高雄市民投下罷免票，跟國民黨、黨主席江啟臣（中）、秘書長李乾龍（右）都無關。（記者葛祐豪攝）

2020-06-10 15:26:33

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨行動中常會今天下午2點半移師高雄市黨部舉行，由主席江啟臣主持，身為中常委的高雄市長韓國瑜也現身致詞，他替江啟臣緩頰說，高雄市民投下罷免票，跟國民黨與江啟臣都無關。

韓國瑜表示，一年前大家開心來這裡開會，今天來這裡開會，大家心裡面充滿了複雜，甚至哀傷、憤怒等不同的情緒，白雲蒼狗變化莫測，人世間很多事情是無法預判。

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韓國瑜強調，6月6日的罷免事件，與國民黨江主席、李乾龍秘書長無關，是高雄市民對韓國瑜團隊的同意票，否定票或棄權票的表現。過程中，他必須要澄清好多以訛傳訛的、不實的謠言，說國民黨江主席完全不關心高雄，李乾龍秘書長置之不理，這是大錯特錯。

他強調，江主席多次來高雄，也來電話，本人也來，問需要協助什麼？「我都謝謝」，李秘書長選前幾天都在高雄，到處拜託，他們不光是幫忙、盡心盡力，而且非常關心，這個謠言希望能夠止於智者。

他說，高雄市民對韓國瑜投下罷免票，跟國民黨無關，身為一個黨員、身為一個市民，身為一個市長、要勇敢面對問題，絕對不能牽拖（台語），開始哀怨、抱怨國民黨部不幫我，「是市民朋友跟我之間，他們不管基於什麼，投下神聖一票，跟國民黨無關，所以請外界不要唱衰國民黨。」

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