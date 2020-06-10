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弔唁許崑源 江啟臣、李乾龍致意

國民黨中常會今下午移師高雄，黨主席江啟臣（左2）下午1時40分先到許崑源靈堂前致意。（記者方志賢攝）

國民黨中常會今下午移師高雄，黨主席江啟臣（左2）下午1時40分先到許崑源靈堂前致意。（記者方志賢攝）

2020-06-10 15:03:00

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市長韓國瑜遭罷免，重創藍營士氣，國民黨中常會今下午移師高雄，黨主席江啟臣下午1時40分先到許崑源靈堂前致意後，僅表示靈堂前請議長夫人要節哀；黨秘書長李乾龍提前抵達受訪表示，市長補選人選正在尋覓當中，會以地方有實力、能贏取勝選的人為主要目標。

高雄市長補選 李乾龍：尋覓能勝選的人

江啟臣今下午1時40分率黨秘書長李乾龍及國民黨多名中常委到高雄市議會議長許崑源靈堂前致哀，江啓臣致意後離去時，對於媒體提問市長補選等問題，江啓臣說，等到市黨部開完中常會再說。

李乾龍提前抵達許崑源靈堂，接受媒體聯訪，對於市長補選問題，李乾龍表示，人選正在尋覓當中，但也不一定要年輕，國民黨過去一向提攜年輕人，40歲只是一個界定值，40歲增減10歲，30歲以上均具有被選舉權，不是一定要40歲，以尋覓地方有實力、能贏取勝選的人為主要目標。

媒體追問徵詢人選有5位嗎？李乾龍說，徵詢人選很多，不僅5位，一直在徵詢會勝選的人。有媒體問及前立法院長王金平會是人選嗎？李乾龍說，不會啦！王院長怎麼會來選。

李乾龍強調，目前人選還在徵詢中，還沒有鎖定對象，但這場戰國民黨一定會面對，而且有信心，相信高雄市民有正義，這次選舉站在正義的這一方一定會勝選。

國民黨黨秘書長李乾龍提前抵達靈堂受訪表示，市長補選人選正在尋覓當中，以地方有實力、能贏取勝選的人為主要目標。（記者方志賢攝）

國民黨黨秘書長李乾龍提前抵達靈堂受訪表示，市長補選人選正在尋覓當中，以地方有實力、能贏取勝選的人為主要目標。（記者方志賢攝）

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