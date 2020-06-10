韓國瑜批「罷韓國家隊」 蔡英文：說法偏頗

總統蔡英文今於中執會前表示，韓國瑜的「罷韓國家隊」說法偏頗。（記者羅沛德攝）

2020-06-10 14:26:05

〔記者楊淳卉／台北報導〕高雄市長韓國瑜罷免投票案6日通過後，韓國瑜痛批有「罷韓國家隊」抹黑，對此，兼任民進黨主席的總統蔡英文今於中執會前受訪駁斥說，韓國瑜的說法有偏頗。至於韓昨表達不會對罷免案提訴訟，蔡總統表示，尊重韓的決定。

蔡總統說，「所謂罷韓國家隊的說法，我覺得這是有偏頗」，這次罷免案結果是高雄市民展現集體意志，政府角色是確保人民行使意志時不會受到干擾，這是政府應該承擔的責任和必須扮演的角色，沒有所謂「罷韓國家隊」的問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法