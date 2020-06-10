劉茂群賄選被判當選無效 遞補議員段樹文PO文致謝

段的個人臉書中午12時24分轉貼桃園護國宮太子廟主委助理陳昱豪在11時餘的PO文。（記者陳恩惠翻攝自臉書）

2020-06-10 14:10:32

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園市國民黨議員劉茂群前年參選時，因涉嫌送蘋果禮盒給陸光四村棟委被指行賄，台灣高等法院今天判她當選無效，全案定讞，依選罷法規定，同選區拿下1萬654票的「落選頭」無黨籍議員段樹文遞補，段獲悉，中午12時餘起，先後在個人臉書和粉絲專頁發文，「感謝桃園護國宮太子爺公、師父師娘，給所有師兄師姐們，謝謝你們一路的支持謝謝你們感謝」、「等待是天公伯給的磨練」致謝，表示會為市民代言、為八德打拼！

段的個人臉書中午12時24分轉貼桃園護國宮太子廟主委助理陳昱豪在11時餘的PO文「大石終於落下，這是一種考驗、一種珍惜，等待是折磨的，結果是美好的，今天是開心的一天，大家辛苦了」附上段樹文抬轎的照片，段也在文前寫下「感謝桃園護國宮太子爺公、師父師娘，給所有師兄師姐們，謝謝你們一路的支持謝謝你們感謝」

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至於段的粉絲專頁則在1時17分發文，以「等待是天公伯給的磨練」為題，內文指出「感謝大家這段日子以來對樹文的不離不棄，樹文會秉持競選的承諾，為弱勢發聲！為市民代言！為八德打拚！為公益加油！為信仰服務！感謝大家！段樹文 敬上」，並附上在八德霄裡玉元宮天公廟參拜的照片。

無論是個人臉書或是粉絲專頁，都有2、300人按讚恭賀，上百人留言「恭喜段議員」、「恭喜正氣、正義的段哥哥，加油」、「大恭喜-認真工作會連任」、「服務鄉親，造福鄉里，敦厚弱勢，與民同心」，恭喜致詞綿綿不絕。

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