強調用謝立功唯才 柯文哲扯台中、高雄車禍死亡上升

台灣民眾黨秘書長謝立功（右）10日正式就任，黨主席柯文哲（左）在民眾黨立院黨團頒發聘書。（記者劉信德攝）

2020-06-10 12:54:22

〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨主席柯文哲今天舉行記者會，宣布秘書長謝立功正式就任。柯文哲強調，多元開放是民眾黨的政治主張，用人只問能力和團隊需球，從不看過去背景，後來還扯到政黨輪替常大幅更動不應更動的事務官，台中、高雄就曾波及事務官，前兩年這兩個地方車禍死亡人數明顯上升，「我在想跟這有沒有關係」。

柯文哲指出，多元開放一向是民眾黨的政治主張，用人只問能力及適不適合團隊需要，從不看過去背景，也是因為多元開放，內部常有摩擦，也需要一個人調和鼎鼐，謝立功這他近期認識的人中最適合的，有細心愛心耐心，又有學經歷、曾在中央政府當官，聽說希拉蕊有評估過這個人，說他是移民事務的最好管理者，很符合民眾黨的需要。

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謝立功也誇柯文哲說，他的特色就是清廉透明，具有國家治理觀且最有執行力，未來自己無論在每個工作崗位，都會全力以赴，「用過我的人，都說我好用」；他提到，所謂民眾黨超越藍綠，就是沒有藍綠，千萬不要說小藍或小綠，他們有自己的道路，「我們要做大白，會帶給台灣不一樣的未來，改變台灣政治文化，我們實事求是、不講虛偽的事。」

被問到「新藍向」引發黨內不滿，柯文哲舉民進黨立委劉世芳胞姊劉世芬接任台北市立動物園園長為例指出，民眾黨不會看身分，是否符合需求才是重要的考量，自己也是看到新聞才知道劉世芬是劉世芳的胞姊，兩輪遴選投票都沒人提到，「大家只去看他是不適合當園長，誰管他是誰的姊姊，這是我們最大特色。」

柯文哲說，過去政黨輪替，很多縣市政府連不應更動的事務官也大幅更動，過去台中、高雄都曾波及事務官，回顧2018、2019年，全台這兩個地方車禍死亡人數明顯上升，「在想說跟這有沒有關係？」聽說台灣換個總統要換6000個職務，這6000人變成政治命運共同體，這也是台灣政治肅殺的理由，未來民眾黨主張，國營事業、中央部會、基金會都要公開透明鱗癬，台灣政治肅殺會少很多。

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