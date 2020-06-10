赴高雄弔唁許崑源 南市國民黨團：18年後又是一條好漢

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南市議會國民黨團手持白玫瑰到高雄館弔唁許崑源。（南市國民黨團提供）
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會國民黨團今天手持白玫瑰，到高雄市立殯儀館弔唁已故高雄市議長許崑源。
國民黨團表示，許崑源議長窮盡其一生為民喉舌，對鄉親有情對朋友有義，遺憾的是，他力挺的韓國瑜市長遭到罷免，讓許議長在深感「社會沒有是非」。
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黨團書記長王家貞表示，「台灣的下一個場景會是甚麼？！許議長您就不用憂心了！」「我們會來繼續拚搏，讓18年後又是一條好漢的您看到美好良善的台灣！」
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