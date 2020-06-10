台灣制憲基金會︰中選會勿封殺2項新憲公投

台灣制憲基金會董事長辜寬敏（右）今表示，台灣有9成以上的民眾支持制憲，如今台灣已經民主化，用和平方式解決台灣最重要的問題，就是基金會目前推動新憲法的方式。（記者塗建榮攝）

2020-06-10 12:36:12

〔記者彭琬馨／台北報導〕由獨派大老辜寬敏籌組的台灣制憲基金會力推制憲公投，相關提案並已送交中選會，依時程中選會近日將審議公投提案內容，台灣制憲基金會今召開「人民創制 台灣新憲」記者會，呼籲中選會應公正審議，勿封殺2項新憲公投。

台灣制憲基金會力推制憲工程，日前並提出2項公投案，分別是「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程」、「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法」。

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台灣制憲基金會董事長辜寬敏說，台灣有9成以上的民眾支持制憲，如今台灣已經民主化，用和平方式解決台灣最重要的問題，就是基金會目前推動新憲法的方式；辜寬敏說，若是在100年前，這是一場革命、需要用子彈才能解決，但如今台灣已經民主化，可以透過公投和平手段解決台灣最重要的問題。

針對到底是要修憲還是制憲，辜寬敏表示，前2個月他與民進黨的重要人士開會，向黨中央詳細說明推動制憲的背景，當時民進黨重要人士則以18歲公民權回應；辜寬敏批評，「民進黨沒在想新憲法的問題，想法只停留在選舉」，他並說，民進黨推動18歲投票權下修，「完全就是為了選舉」，但其實更重要的是新憲法制定的問題，民進黨卻沒有回應。

台灣制憲基金會執行長林宜正表示，新憲公投提案至今已超過1個月，依法定時程，中選會近期將審理2項公投，但在媒體上看到，這2項公投提案可能被中選會退回。

林宜正說，日前基金會就此事拜會中選會，中選會主委李進勇則向他們表示，中選會成立最重要目的是全力協助人民實現應有的權利，他們對中選會審理相關提案有信心，盼中選會能擔起應負的責任，讓台灣人民能直接透過公投、創制推動新憲法的產生。

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