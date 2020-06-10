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特教生遭罰獨居 監院糾正法務部︰不符國際人權公約規範

監察院通過糾正法務部。（資料照）

監察院通過糾正法務部。（資料照）

2020-06-10 12:22:56

〔記者謝君臨／台北報導〕誠正中學彰化分校1月連續3天發生學生搖房暴動事件，事後法務部將2名參與學生轉學，不料桃園分校接收有特教服務需求的學生後，將他隔離近3個月，期間3度處罰「獨居」共22日，其中1次甚至連續15日，不符國際人權公約規範，且未提供適當協助，監察院通過糾正法務部。

監委王美玉、林雅鋒指出，今年1月7日起，誠正中學彰化分校學生以叫囂、怒罵、擊破房門瞻視孔壓克力板，砸毀電視機，拆除舍房內設施作為攻擊武器，形同暴動。

彰化分校於1月9日以「轉換學習環境俾利感化教育實施」為由，將參與事件、具特殊教育學生身分的2生，分別轉學至誠正中學及桃園分校。

王美玉表示，1人有智能障礙、行為規範障礙，轉入桃園分校後，即因身心狀態配置於靜心園隔離近3個月，且期間3度被罰「獨居」共22日，其中一次甚至連續達15日；而桃園分校用以隔離生病或違規學生的「靜心園」，長期以來竟未訂有管理規範，法務部顯有怠失，應負監督不周之責。

王美玉指出，該生於1月15日出現首次違規行為，當時他已向師長透露自身的情況，但桃園分校卻罰他連續獨居15日，至2月6日才安排該生在校內的身心科門診就醫；2月8日起，該生連續數日以鬧房等方式，不斷反映「不想獨居」，但反而又被處罰獨居。

王美玉說，面對該生長期隔離、獨居，校方不僅未積極轉介專業資源處理，反而由訓導員實施「輔導」，但實際上是在「訓誡」，且遲至入校1個月後，才啟動特教及輔導介入服務、召開轉銜會議，已屬違法。

調查報告指出，學生搖房暴動事件，法務部認定是學生情緒浮躁臨時起意、課業壓力增加等原因導致；此外，彰化少輔院改制為彰化分校後，校內人力仍以矯正、管訓為主體，教師教學面臨極大困境，法務部均未揭露，過於簡化事件成因。

調查也發現，彰化分校於維安過程中，有使用鎮暴武器手銬、辣椒水，但事後的專案檢討報告卻未提及，且矯正學校使用鎮暴武器竟未訂定相關規範，而由值勤人員自行裁量使用時機與必要性，監委要求法務部應儘速檢討改進。

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