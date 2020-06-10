證實勸進王金平籌組台灣國民黨 辜寬敏：他沒有反對

台灣制憲基金會今召開記者會，董事長辜寬敏（右）受訪時證實曾勸阻前立法院長王金平籌組新政黨。（記者彭琬馨攝）

2020-06-10 12:06:49

〔記者彭琬馨／台北報導〕前立法院長王金平日前自曝，台灣制憲基金會董事長辜寬敏建議他籌組台灣國民黨。辜寬敏今出席台灣制憲基金會記者會前受訪證實，他的確有向王金平建議，他認為再這樣下去，國民黨要執政不可能，但國民黨還有人才，若他出來籌組台灣國民黨，台灣人會支持；至於王金平如何回應？辜寬敏說，「他沒有反對，但不敢積極回應」。

前立法院長王金平5日出席師大校慶大會受訪時自稱，獨派大老、台灣制憲基金會董事長辜寬敏勸他籌組新政黨；被問及籌組政黨意願時，王金平說，那是辜寬敏個人的想法，他不予回應。

請繼續往下閱讀...

辜寬敏今出席台灣制憲基金會記者會前被問及此事時說，他早就有在想，國民黨這樣下去會消失、要執政不可能，這樣下去台灣就會變成民進黨一黨獨大，這是他最不願見到的；辜寬敏說，國民黨還是很大，台灣有國民兩黨承擔台灣民主政治的發展，這是他最希望的，若王金平出來籌組台灣國民黨，台灣人會支持。

至於王金平籌組新政黨的意願，辜寬敏說，他（王）沒有反對，但不敢積極回應，跟國民黨大部分的人一樣，這樣想卻不敢講。

辜寬敏並說，其他三四個小黨「是沒有將來的」，這些小黨就是那幾個比較有名的人出來籌組。

媒體問及辜寬敏對高雄市長韓國瑜被罷免一事的想法，辜寬敏痛批，韓國瑜被罷免是小事，台灣有一部份的人支持他，但今天台灣的程度已經不是之前的那樣；辜寬敏並說，作為一個政黨或國家領導人，韓國瑜都「沒有人格」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法