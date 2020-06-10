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與歐美議員研討後疫情時代 吳釗燮：台灣在產業重整扮演重要角色

外交部長吳釗燮9日出席美國華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）「布魯塞爾論壇」，與歐美議員研討後疫情秩序。（外交部提供）

外交部長吳釗燮9日出席美國華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）「布魯塞爾論壇」，與歐美議員研討後疫情秩序。（外交部提供）

2020-06-10 11:23:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮9日出席美國華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）「布魯塞爾論壇」，與歐美議員研討後疫情秩序；當外界看見過度依賴中國產業鏈的風險，吳釗燮強調，台灣可在全球關鍵物資產業鏈的重整中扮演重要角色，提供各國關鍵原物料及生產技術。

吳釗燮於台北時間6月9日晚間視訊參與華府智庫GMF舉辦的「布魯塞爾論壇」線上研討會，主題為「後疫情秩序：探討對中國策略」（The Post Pandemic Order: Navigating Approaches to China）。

該場研討會與談人包括美國參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn, R-TN）、美國參議員昆斯（Chris Coons, D-DE）及歐洲議會議員包瑞翰（Reinhard Bütikofer）。

吳釗燮在會中分享台灣對抗中國威脅的經驗，吳強調，當前民主制度與專制政權間不僅是不同模式的競爭，更關乎價值觀與生活方式的選擇。中國近年來在區域頻頻生事，從與印度的邊境危機、南海島礁軍事化到近期全國人大強行通過香港「國安法」，在在使區域各國備感威脅。台灣長年面對中國在軍事及外交上的壓迫，疫情期間尤甚。身處對抗中國的前線，台灣將持續堅守民主，帶給各國希望。

談及後疫情時代的世界秩序，多位與談人談到武漢肺炎疫情凸顯過度依賴由中國主導的關鍵物資產業鏈產生的風險，對此，吳釗燮指出，此次疫情讓世界看到台灣防疫能力與製造實力，台灣可在全球關鍵物資產業鏈的重整中扮演重要角色，提供各國關鍵原物料及生產技術。

德國馬歇爾基金會（GMF）總部設於美國華府，並在柏林、巴黎、布魯塞爾、華沙等多個歐洲首都設置辦事處，成立宗旨是促進北美及歐洲對跨大西洋及全球議題的瞭解及合作，「布魯塞爾論壇」為該會年度大型會議，議題涵蓋當前重大議題，為美、歐高層政要及意見領袖交流意見的重要平台。

外交部長吳釗燮9日出席美國華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）「布魯塞爾論壇」，與歐美議員研討後疫情秩序。（外交部提供）

外交部長吳釗燮9日出席美國華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）「布魯塞爾論壇」，與歐美議員研討後疫情秩序。（外交部提供）

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