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首頁　>　政治

「浮水橋」沒欄杆意外頻傳 議員：台南有這種橋會被笑死

林阳乙（右）質詢說，這座「浮水橋」已40幾年，十分老舊，又沒欄杆，導致意外頻傳。（記者蔡文居翻攝）

林阳乙（右）質詢說，這座「浮水橋」已40幾年，十分老舊，又沒欄杆，導致意外頻傳。（記者蔡文居翻攝）

2020-06-10 11:13:09

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天進行市政總質詢，市議員林阳乙針對永康地區3座老舊橋樑亟待改建提出質詢，其中一座橫跨鹽水溪的過溪便橋，雨一來橋就沒入溪裡，消退後再冒出來，被戲稱是「浮水橋」，而且沒有欄杆，導致意外頻傳。林阳乙說，「直轄市還有這種橋會被笑死」。

林阳乙說，這座「浮水橋」橋齡已40幾年，為永康三崁店通往新市大洲里的便橋，由於十分老舊，又沒欄杆，自有記錄以來已發生6起落水死亡的意外，被救起來的有10幾人，市府到底要廢除或重建，應該明確說明、設法解決。

工務局長蘇金安說，這俗稱「過水橋」、「過溪橋」，早期因交通不方便，為農業需求而興建。因欄杆會影響水流而無法做欄杆，過去也有發生過汽車硬闖而掉落的意外，未來北外環道路完成後橋下道路速度會更快，屆時便橋需求就不高。

林阳乙說，另外，永康烏竹橋為通往永康工業區的重要便道，橋齡也40餘年，是一老舊危橋，也不知哪一天會斷，但水利局、工務局、農業局都說不是他們管理的，那難道是市長的嗎？而另一座新灣橋，橋面太窄，會車不易，地方也盼望能早日改建。

蘇金安說，目前各單位已完成整合，烏竹橋未來將由水利局爭取經費改建。新灣橋部分由7米半拓寬為15米，所需經費約3.6億元，營建署已口頭同意列入改建，並預計於6月底進行審查。

永康烏竹橋為通往永康工業區的重要便道，橋齡40餘年，為老舊危橋，市府允諾將爭取經費改建。（記者蔡文居翻攝）

永康烏竹橋為通往永康工業區的重要便道，橋齡40餘年，為老舊危橋，市府允諾將爭取經費改建。（記者蔡文居翻攝）

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