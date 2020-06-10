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新北17區長新任就職 侯友宜期許接地氣

新北市政府17個區公所區長職務調整，10日宣誓就職。（記者何玉華攝）

新北市政府17個區公所區長職務調整，10日宣誓就職。（記者何玉華攝）

2020-06-10 11:08:05

［記者何玉華／新北報導］新北市政府17個區公所區長職務調整，今（10）天宣誓就職，新北市長侯友宜以「承擔、犧牲、榮譽、接地氣」4大期許寄予厚望，作為市政推動的前鋒，也讓人才歷練有所傳承。

侯友宜主持宣誓就職儀式，致詞時感性地提及他過去擔任副市長就主管區政業務，與新、舊、卸任區長們都有7、8年的革命情感，區長是守護市民的第一線，也是推動區政工作重要的推手，他對區長重視的程度不亞於局處首長。

侯友宜也提到，本來在年後就要進行職務調整，受到疫情影響延後；他期許區長們要有承擔、犧牲的精神、要有榮譽感，最重要的是接地氣「趴著跟民眾在一起」，處理區政要有溫度，而溫度來自態度，「不是叫你去做官的，做官的不要來」，同理民眾的需求，才能獲得民眾的肯定。

新任區長名單如下:板橋區公所區長范姜坤火、三重區公所區長陳奇正、永和區公所區長陳怡君、土城區公所區長陳國欽、蘆洲區公所區長莊茂坤、樹林區公所區長王坤南、三峽區公所區長周晉平、林口區公所區長藍品畯、五股區公所區長洪崇璉、瑞芳區公所區長施玉祥、鶯歌區公所區長施明慧、坪林區公所區長周慶珍、平溪區公所區長曾繁盛、深坑區公所區長黃美華、金山區公所區長廖武輝、石碇區公所區長李浩榕、貢寮區公所區長鍾耀。

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