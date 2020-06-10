傳不受蘇揆喜歡 徐國勇妙答：手指頭都有長短

內政部長徐國勇今接受廣播節目專訪。（資料照）

2020-06-10 09:52:23

〔記者黃欣柏／台北報導〕內政部長徐國勇今早接受廣播節目專訪，被主持人周玉蔻問到是否因為是總統蔡英文人馬，而不受行政院長蘇貞昌喜歡時，徐國勇妙答「手指頭都有長短」，但也強調長短不是重點，重要的是手指有長有短，合起來的這支手才能動，他現在就是把內政部的工作做好為主。

內政部政風處先前曾接獲有關警政署長陳家欽的檢舉，事後徐國勇在未告知蘇揆及總統的情況下，即將陳移送台北地檢署偵辦，當時曾引發蘇揆不滿，一度引發外界揣測徐國勇在520後可能無法續任，蘇、徐間的關係更因此成為許多政論節目的討論對象。

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對於自己是否因為是小英人馬而不受蘇揆喜歡，徐國勇今受訪時並未否認，僅表示人的手掌伸出來，「手指頭都有長短」。至於自己是不是「短」的那個，徐國勇則笑說，是長是短都不是重點，重點是手指有長有短，這支手才能動，現在最重要就是把內政部的工作做好。

對於當初是否想換掉陳家欽，徐國勇說，內政部下各個署的首長變動，都要經過行政院同意，任免權其實是在行政院而非內政部，當初是因為政風處的文件是密件，他作為法律人，很直接就認為密件不適合跟任何人報告，但他認為陳家欽上任後，不管是內政部還是行政院交辦的事情，他都戰戰兢兢，做得很完美。

徐國勇也表示，自己其實沒有擔心因為陳家欽事件而無法留任，後來院長找他見面並請他留任，他也允諾會全力以赴，2人還談社會住宅等業務談了4、50分鐘，當天並沒有談到陳家欽的事情。

周玉蔻問到，根據平面媒體報導，蘇、徐碰面時，蘇揆曾釋出善意，形容2人是「革命情感」，是否有這回事？

對此徐國勇證實，當天蘇揆確實有說跟他之間是革命情感，也說在所有閣員中與他認識最久，2人在民進黨發展過程中都有一起努力。

對於與蘇之間的關係，徐國勇最後強調，任何人都會有意見不一樣的時候，但如果有一些政策，行政院在考量其他部會的意見之後，跟內政部的想法不一樣，那當然就是由行政院來核定。

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