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號召韓粉齊聚道別 韓國瑜輕輕問：大家有空來參加嗎？

韓國瑜（見圖）稍早發文號召支持者11日下午3點半穿白色上衣、戴口罩到鳳山市政中心草地集合。（美聯社資料照）

韓國瑜（見圖）稍早發文號召支持者11日下午3點半穿白色上衣、戴口罩到鳳山市政中心草地集合。（美聯社資料照）

2020-06-09 23:10:29

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜6日遭到罷免投票通過，今（9）日下午聲明不會提罷免訴訟，今晚又在臉書發文，號召支持者11日下午3點半穿白色上衣、戴口罩到鳳山市政中心草地集合道別。韓國瑜還自己在底下留言，以感性的口吻詢問：「大家有空來參加嗎？」再度惹哭一堆韓粉。

韓國瑜稍早在臉書以「感謝．守望」為題發文，強調6月11日是韓市府團隊最後一天上班，他們想「跟市民朋友好好道個別」並致上最深切的謝意。

他說：「請當天參與朋友務必一起這樣做：著白色上衣、全程戴口罩儘量靜默以及以感謝取代仇恨團結守望高雄。」

許多韓粉不捨留言「這段時間謝謝韓市長，你是最棒的，委屈您了，一切盡在不言中」、「你是我們高雄20多年來最棒的市長，高雄感謝你 辛苦你了」、「韓市長，我們都沒離開過，永遠挺你。謝謝高雄市府團隊，你妳們真的很棒」。

眼看文章湧入許多韓粉留言，韓國瑜也在文章下方留言「所有的好朋友都歡迎一起來，大家有空來參加嗎？」留言一出也瞬間湧入韓粉回應「有喔！市長我愛你」、「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見，韓總」、「韓市長 您永遠是我心目中的中華民國庶民總統」。

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