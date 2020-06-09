平反預備叛亂罪 楊翠親送撤銷決定書給黃華

促轉會主委楊翠（左）親手將撤銷決定書交給黃華（右）。（取自促轉會臉書）

2020-06-09 20:28:22

〔中央社〕促轉會今天說，政治犯黃華曾入獄4次，坐了長達23年的民主黑牢，促轉會主委楊翠已親送撤銷決定書給黃華，平反其「預備叛亂罪」；這是促轉會首次依促轉條例第6條第3項第2款，認定普通法院案件為應予平復司法不法的刑事案件。

促轉會今天透過臉書貼文指出，今年80歲的黃華因為民主自由的理想，一生入獄4次，坐了長達23年的民主黑牢，人生1/4的時間都在牢獄中度過。最後一次，就是在解嚴後，1988年和鄭南榕共同發起新國家運動，1990年再度因此被以預備叛亂罪入獄。

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昨天上午促轉會新任委員布達上任後，下午主委楊翠就和委員陳雨凡，共同趕往拜訪黃華，把最重要的決定書交付黃華，這也是促轉會首次依促轉條例第6條第3項第2款，認定普通法院案件為應予平復司法不法的刑事案件。

黃華案撤銷決定書指出：「黃華受台灣高等法院民國79年度訴字第1號刑事有罪判決暨其刑之宣告，於106年12月29日即促進轉型正義條例施行之日均視為撤銷。」

「遲了30年的正義，終於送達。」促轉會指出，很高興還來得及，看到黃華身體硬朗、精神充足介紹他的著作、暢談歷史，聊聊近況。為了宣傳理想，80歲的黃華甚至主動學了威力導演，要跟上時下的Youtuber潮流，這樣的精神令人感佩。

促轉會表示，新任的促轉會有許多工作正馬不停蹄展開，會以最快效率，最認真的態度，繼續帶領社會邁向和解。

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