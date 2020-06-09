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大鵬灣BOT案觀光局要還3億 監院糾正交通部

監察院。（資料照）

監察院。（資料照）

2020-06-09 18:43:42

〔記者謝君臨／台北報導〕大鵬灣BOT案因未完成污水截流系統等契約約定，遭大鵬灣國際開發公司主張終止契約，仲裁結果判定觀光局需返還保證金3億元；監委李月德等人調查後，發現占地百餘公頃的第一期開發區未竟全功，後續尚有土地返還、營運資產鑑價及移轉事宜待解決，顯示政府各單位協力施政不足；監察院通過糾正交通部。

交通部觀光局所屬大鵬灣國家風景區管理處依「促參法」辦理大鵬灣BOT案，於2004年11月底與大鵬灣公司簽訂開發經營契約，但去年燈會過後，大鵬灣公司以可歸責於鵬管處缺失的原因，主張契約終止，並經4月23日仲裁判定，自去年3月13日起法律關係不存在，且鵬管處須返還大鵬灣公司3億元保證金。

李月德表示，大鵬灣BOT案因未完成契約約定的污水截流系統、未能有效排除第三人非法占用後期開發土地、擅自興建地上物設施，及未拆除灣域內非法設施物、蚵架及箱網等可歸責的違約事實，遭開發商主張終止契約，並經仲裁判斷核屬有據，顯示政府各單位協力施政不足，斲喪公權力形象。

李月德、方萬富、陳慶財調查發現，占地百餘公頃的第一期開發區未竟全功、已營運項目形同閒置，鵬管處雖免於開發商所提24億元損害賠償，然後續爭訟曠日廢時，尚有土地返還、營運資產鑑價及移轉事宜待解決，實為雙輸局面，不利大鵬灣國家風景區整體觀光發展，鵬管處態度顢頇，成效不彰，洵有失當。

李月德另指出，鵬管處未完成污水截流系統興建，雖已設置6處人工溼地以接納及處理區外污廢水，但自2007年迄今已歷10餘載，污水處理效果不彰，灣域水質未能全面符合甲類海域水質標準，乃不爭事實，又受臨近市鎮的生活污水與養殖廢水排入灣區之影響，欲以鵬管處一己之力尚難改善灣域水質，確屬常情。

李月德說，前行政院長賴清德深知水質之於大鵬灣觀光開發重要性，於2017年責成觀光局組成「大鵬灣永續觀光發展平台專案」，國家發展委員會也以專案平台會議，積極促成跨部會協調，觀光局應持續會同環保署、屏東縣政府等權責單位分進合擊，以收綜效。

方萬富、陳慶財也表示，大鵬灣域早期因養蚵盛行，多年來仍有民眾非法占用及漁撈行為，鵬管處既已於去年邀集海巡署及屏縣府等權責機關，訂定聯合巡查作業原則，應以史為鑑，落實巡查，以盡經管之責。

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