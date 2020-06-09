蔡總統與綠委茶敘 大談國民法官法審議構想

總統蔡英文今與黨內立委茶敘，會中針對國民法官法有深入討論。（取自民進黨立委鄭運鵬臉書）

2020-06-09 18:14:51

〔記者彭琬馨／台北報導〕總統蔡英文今與第二批黨內立委茶敘，據轉述，會中主要討論立法院臨時會預計審議的法案，蔡總統並說，盼透過將審議的「國民法官法」讓民眾了解，政府正努力讓更多聲音進入審判過程、納入民眾想法，避免「恐龍法官」再次出現；與會立委討論氣氛熱絡，一講就將近2小時，還有立委連聲稱讚表示「蛋糕真的很好吃」。

蔡總統連任後尚未與綠委聚會，目前正值立法院休會期間，因此昨起分4批與綠委茶敘，本週將有3場，下週一進行最後1場。

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據轉述，今日的茶敘話題不如昨日那般「輕鬆」，主要針對臨時會將審議的法案進行討論。蔡總統說，目前法官養成的制度較封閉，審判決議不會向民眾解釋，可能也相對造成與社會間的落差；與會者說，蔡總統希望「國民法官法」的通過，能讓司法改革往前跨出一步，未來判決的審議「不只有法官自己判」，同時也會納入民眾想法，蔡總統並強調，這個制度「不是參審、也非陪審」，要立委們好好跟社會溝通。

此外，會中也討論考試制度改革，與會者轉述，蔡總統在會中說，我國考試制度目前仍以中文為主，許多優秀的海外台僑可能因此被制度刷掉，未來「考試制度必須變革」，盼能有更多彈性、也有利年輕公務員的養成。

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