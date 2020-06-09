韓國瑜不提罷免無效訴訟 鄭照新：盼速消弭對立

韓國瑜不提罷免無效訴訟，新聞局長鄭照新說分明。（記者李惠洲攝）

2020-06-09 16:13:36

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天下午透過臉書宣布，針對罷免的結果，他尊重人民的意志，不會提出任何訴訟。

今天下午3點多，韓國瑜透過臉書表示，這段時間以來，大家都相當關心他個人的動向，因此他決定親自向大家報告，等到高雄市長職務卸下後，他會暫時沉澱休息。針對外界對他未來的各種揣測傳言，他鄭重再強調一次，這都不在目前的規劃內，針對罷免的結果，韓國瑜首度表態，強調他尊重人民的意志，不會提出任何訴訟。

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對於韓國瑜為何做出這個決定？高雄市新聞局長鄭照新受訪時強調，一開始6月6號投票之後，因為也遇到了議長的意外，社會瀰漫著一股不安的氛圍。所以市長會認為，那時是表達對議長的一個尊敬，所以不願意去思考跟政治或是推演相關的事情，就是說不適合提。

鄭照新說，但是6月6號也過了2、3天，社會也經過一定程度的沉澱，所以市長也在臉書上非常清楚的表達他的想法，第一個就是尊重人民的選擇，所以他並不會去提出任何的訴訟，也希望社會的傷痕或是對立，可以盡快的弭平。

他表示，韓市長也會沉澱一段時間，好好的去做一些個人的一些思考等等之類的，所以現在其實市長的態度已經是非常明確。

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