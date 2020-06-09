兩棲船塢運輸艦今安放龍骨 2022年4月交艦

海軍司令劉志斌（左）與台船董事長鄭文龍（右）參加兩棲船塢運輸艦安龍典禮。（軍聞社提供）

2020-06-09 13:01:26

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍代號「鴻運計畫」的新一代兩棲船塢運輸艦，雖經歷多次流標，但去年由台船得標後正式開工，海軍司令劉志斌上將今日和台船董事長鄭文龍主持安放龍骨典禮，預計在2022年4月完成交艦。

不過，根據軍方原先預劃，此艦原定今年下水、2021年服役，因此整體期程略有延後。

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「軍聞社」今日報導，劉志斌與鄭文龍今日在台船公司參與海軍新型兩棲船塢運輸艦安放龍骨典禮」，2人將銀幣安放在船型模板上，並上香祈福，祈祝造艦工程順利。

劉志斌表示，新型兩棲船塢運輸艦去年5月開工，在中科院戰系整合能力配合下，必能如期、如質順利完成造艦任務，為海軍打造首艘新一代兩棲運輸艦。而建造過程中，必須投注心血與人力，才能依計畫達到今天安放龍骨的標準，證明台船公司全力支持「國艦國造」政策的決心。

海軍進一步表示，此案於民國2018年完成簽約，並在2019年5月開工，依照「長期規劃、分批造艦、整合產業與永續經營」等政策指導，同時因應外（離）島物資運補、人員運輸、災害防救以及人道救援等任務，預計於2022年4月完成交艦。

不過，兩棲船塢運輸艦2016年正式啟動原型艦建造工作時，經過四度流標，直至2018年4月才和台船簽約。該艦可搭載直升機、AAV7兩棲突擊車等，並預計搭載76快砲、方陣快砲、海劍二飛彈等，作為自衛武裝。

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