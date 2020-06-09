KMT南市黨部寄生眷改國宅！ 黨產會：購自軍方及市府

國民黨台南市黨部不動產被台南地院查封法拍後，南市黨部於今年1月搬遷至台南林森路上原東區黨部建物「重起爐灶」。（黨產會提供）

2020-06-09 12:55:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕KMT南市黨部寄生國宅！國民黨台南市黨部不動產被台南地院查封法拍後，南市黨部於今年1月搬遷至台南林森路上原東區黨部建物「重起爐灶」。行政院黨產會鎖定調查發現，該處位於空軍崇誨眷村改建而成的崇誨國宅，並不是軍眷也非無舍身分的國民黨，當年卻能向軍方、市府申購房舍，共買到2間一樓店鋪、1間二樓住宅。

國民黨因積欠305名黨工退休金，遭黨工告上法院扣押黨產。2018年9月，台南地方法院開拍原台南市黨部土地及建物，歷經兩次流標，同年10月第3次法拍，建喬營造以1億689萬餘元得標；今年1月國民黨完成點交，市黨部搬離有台南銀座之稱的中正路精華地段，改至崇誨國宅內部的黨產房舍辦公。

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黨產會調查發現，新的國民黨台南市黨部設址於東區林森路二段192巷內，該處過去是空軍崇誨眷村，1982年國防部空軍總司令部與台南市政府合作，以「崇誨眷村」公有土地興建國宅，為台南最早改建的眷村。

根據協議書，國宅建物完工後，住宅部分由台南市政府、軍方雙方各半平分。其中，屬一樓店鋪住宅者，由南市府辦理公開標售，所得價款採平分；台南市府分回的房地，依規定辦理配售；軍方配回者，由軍方自行決定配售對象，主要為安置崇誨眷村原住戶，以及提供有眷無舍現役軍職人員、低收入戶承購。

黨產會查出，國民黨是在1987年買進崇誨國宅3間房間，包含2間一樓店鋪、1間二樓住宅。一樓店鋪是向台南市政府購入，國民黨當時表示「經徵得台灣省住都局由台南市國宅局『同意』出售」。

黨產會表示，國民黨也向空軍所配回房舍提出購買需求，以「東區民眾服務社」亟待遷移為理由，有意承購該處房地作為辦公廳及服務場所，並請國防部空總予以同意。

經查，對於國民黨要買國宅，空軍總司令部考量官兵承購意願不佳，未分配房舍已經列管許久，「適逢」國民黨申請購買，經過簽辦上層後，最後同意直接出售。

黨產會委員指出，國民黨購入國宅眷舍及店鋪後，曾做為台南市第一區黨部使用，並與東區民眾服務社「合署辦公」，目前土地、建物皆為國民黨所持有，招牌改掛成中國國民黨台南市黨部，並未出售給黨營事業。

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