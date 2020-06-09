要求全面調查校園性侵 人本籲成立國家級機構

人本教育基金會今在多位朝野立委陪同下，舉行「直視真相．終結傷害」建立兒童安全的未來記者會。（記者叢昌瑾攝）

2020-06-09 12:19:52

〔記者陳昀／台北報導〕校園性侵案層出不窮，卻缺乏有效處理機制，人本教育基金會等多個團體今召開記者會，主張政府應成立獨立機制，全面調查校園、機構等未成年受性侵狀況，引進外部專業介入，民進黨立委范雲、吳思瑤、張廖萬堅及時代力量立委王婉諭也到場聲援，支持比照國家層級全面調查，並要求政府正面回應。

人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，2004年《性別平等教育法》通過後，校園性平事件通報件數每年呈倍數成長，我國不斷修正擴大相關法令，但學校、機構內的性侵悲劇一再出現，正代表徒有法令不足保護兒童，監察院10年來對校園性侵案件提出糾正、彈劾極多，遑論人本基金會、勵馨基金會等民間團體協助的個案，其實願意追訴或發聲者只是少數。

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馮喬蘭指出，個案追溯無法呈現體制問題，澳洲2012年宣布成立「機構對兒童性侵害事件回應皇家調查委員會」，調查兒童相關組織如何處理兒童性侵案件，並委任6位不同領域專家擔任調查委員，系統性阻止悲劇再發生。

馮喬蘭表示，人本基金會等單位主張政府應該仿照澳洲成立國家層級之全面調查機制，建立被害者現聲管道、檢視學校及機構處理兒童性侵害之機制及文化問題、檢討法規與機制之漏洞並訂立吹哨者條款及保護機制、提供被害者諮商極康復支援方案等。

民進黨立委范雲表示，性平通報事件倍增，並不是因為性侵案變多，而是人權教育體制發揮功能，受害的孩子勇於發聲，但校園處理機制仍面臨三大問題，包含校園隱匿文化導致調查不公正、家長和教師的忽視、被害人跟吹哨者保護不足等，支持擴大調查，系統性處理問題。

民進黨立委吳思瑤批評，對於人本基金會訴求成立獨立調查委員會，各部會回應都是照本宣科，教育部、法務部、內政部對校園性侵的檢討報告永遠回覆相同陳述，每個部會斷鍊地處理問題，在兒童性侵層出不窮，長年、系統性出問題的關鍵時刻，必須有國家級專責機關，引進外部專業、內部監理來處置。

人本基金會等單位召開記者會，呼籲政府成立獨立機制，全面調查校園、機構等未成年受性侵狀況。（記者陳昀攝）

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