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帛琉包機明載轉診病患與家屬11人返國 新光醫院協助防疫交通

帛琉總統雷蒙傑索在其臉書表示，將在10日和12日分別透過包機，搭載滯留台灣和關島的58位帛琉公民返國，包括關島大學學生和台灣醫療轉診患者。（取自帛琉總統辦公室臉書）

帛琉總統雷蒙傑索在其臉書表示，將在10日和12日分別透過包機，搭載滯留台灣和關島的58位帛琉公民返國，包括關島大學學生和台灣醫療轉診患者。（取自帛琉總統辦公室臉書）

2020-06-09 11:56:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕帛琉政府安排醫療包機，預計於明天搭載11名來台醫療轉診的帛琉病患及家屬返國，我國新光醫院今日協助進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒篩檢，明日將協助防疫交通運輸，並確保乘客在搭機過程中全程配戴口罩。外交部今表示，此案彰顯即使疫情嚴峻，我國仍提供友邦協助，醫療合作緊密。

帛琉總統雷蒙傑索在其臉書表示，將在10日和12日分別透過包機，搭載滯留台灣和關島的58名帛琉公民返國，包括關島大學學生和台灣醫療轉診患者。雷蒙傑索強調，包機已採取預防措施，以減少感染風險，包括使用口罩、乘客間隔以及增強消毒程序。

外交部發言人歐江安今在例會說明，帛琉政府醫療包機訂於明（10）日上午，接送在台轉診的帛琉病患及家屬共11人，自台灣返回帛琉，並委託台灣新光醫院於今天上午為11名乘客進行武漢肺炎病毒篩檢，預計下午可得知採驗結果。

歐江安進一步表示，新光醫院將於明日協助防疫交通運輸，並確保乘客在搭機過程中全程配戴口罩。11名帛國人士在抵帛後，將由帛國衛生部依其現行規定，安排至隔離旅館進行14天的隔離，同時進行病毒篩檢。

歐江安說，台灣與帛琉醫療衛生合作向來緊密至深，即使在武漢肺炎疫情嚴峻之下，外交部仍基於人道考量，在防疫無虞之前提下，優予提供我友邦人民協助，彰顯「Taiwan is helping」的精神。

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