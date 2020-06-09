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反送中一週年！台港公民團體將辦613晚會撐香港

9日是香港反送中運動一週年，多個公民團體在總統府前凱達格蘭大道召開記者會，宣布將於6月13日舉行「抗爭未完、台港同行」613晚會。（記者朱沛雄攝）

9日是香港反送中運動一週年，多個公民團體在總統府前凱達格蘭大道召開記者會，宣布將於6月13日舉行「抗爭未完、台港同行」613晚會。（記者朱沛雄攝）

2020-06-09 09:37:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今天是香港反送中運動一週年，公民團體今日至總統府前凱達格蘭大道宣布，將於6月13日舉行「抗爭未完、台港同行」613晚會，號召台灣民眾持續支持香港民主運動，共同對抗中國帝國主義的擴張。

613晚會將有四大行動主張：一、反抗中國帝國主義擴張，香港是香港人的香港。二、正視國安惡法，完備援助機制。三、拒絕香港黑警與紅色資本入境。四、為因應香港移民做好準備。

香港邊城青年理事長Kuma表示，香港抗爭已接近一年，警察逮捕超過8000名抗爭者，超過1500名港人遭政治刑事追訴，中國人大表決通過「港版國安法」，香港立法會也三讀通過「國歌法」，香港情勢非常險峻。

Kuma指出，反送中一週年613晚會，將於本週六下午3點於中正紀念堂自由廣場開始擺攤位，晚會於晚上6點開始，將邀請立法院各黨團代表參與晚會，以及「台灣國會香港友好連線」會長簽署承諾613晚會四大主張，推動更多支持香港的進步法案，希望在台香港人能站出來參與。

台灣青年民主協會秘書長張育萌表示，上週是六四天安門事件31週年，香港和澳門首度被禁止紀念晚會，台灣成為華人社會唯一能悼念六四事件的國家。中國對香港自治的承諾已經蕩然無存，中國以任何方式擴張領土，香港人會以堅定方式抵抗中國的蠶食鯨吞，若香港被中國完全併吞，下一個目標絕對是台灣，要呼籲台灣人在613晚會站出來，建立台灣對中國勢力擴張的防火牆。

今天是香港反送中運動一週年，公民團體今日至總統府前凱達格蘭大道宣布，將於6月13日舉行「抗爭未完、台港同行」613晚會，號召台灣民眾持續支持香港民主運動。（記者陳鈺馥攝）

今天是香港反送中運動一週年，公民團體今日至總統府前凱達格蘭大道宣布，將於6月13日舉行「抗爭未完、台港同行」613晚會，號召台灣民眾持續支持香港民主運動。（記者陳鈺馥攝）

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