「又高又雄」好好笑 蘇貞昌：大家覺得「又台又灣」嗎？

行政院長蘇貞昌（見圖）今天再臉書上PO影片感謝防疫第一線人員，跟上「又高又雄」的熱門話題。（資料照，記者簡榮豐攝）

2020-06-08 20:27:15

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜本月6日確定遭罷免，國民黨立委陳以信事後在臉書上悲憤發文，竟提到當初日本人將舊地名「打狗」改成「高雄」，是希望這座城市「又高又雄」，讓不少人噴笑模仿。行政院長蘇貞昌在臉書上提起今（8）日是國際海洋日，除了感謝防疫國家隊，不忘借用這個哏，他寫道：「今天是國際海洋日，大家有覺得擁有上千公里海岸線的台灣『又台又灣』嗎？」

蘇貞昌今天在臉書上提醒民眾今天是國際海洋日，跟上最近被熱議的「又高又雄」話題，貼文一開始就嘲諷「今天是國際海洋日，大家有覺得擁有上千公里海岸線的台灣又台又灣嗎？」蘇貞昌也指出，今天也是境內鬆綁後的第一個上班日，能有這一天都要感謝防疫國家隊日夜接力、嚴管邊境的努力，還有口罩國家隊一呼百應、公而忘私的辛勞。

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蘇貞昌表示，「我們可以沒封城、沒停課、沒出現大規模社區感染而安然走出疫情，要給全體第一線人員大大的感謝。」他也強調，台灣不但能照顧好自己，更能在世界有困難時出手相助！

台灣疫情趨緩，為迎接疫情過後的經濟復甦，蘇貞昌在文中表示他已主持三次「向海致敬」的會議。未來將整合14個部會的力量，改善各項軟硬體，讓身為海洋國家的台灣世世代代，能夠親近海、了解海、享受海，也讓國際觀光客更喜歡來。

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