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國民黨處分停權2年 李來希：名將很少死在戰場

全國公務人員協會榮譽理事長李來希（見圖）今天被國民黨停權2年，他說，原以為會被開除，還比較壯烈，更感慨國民黨不會用人，「名將很少死在戰場，都是中別人的反間計。」（資料照，記者方賓照攝）

全國公務人員協會榮譽理事長李來希（見圖）今天被國民黨停權2年，他說，原以為會被開除，還比較壯烈，更感慨國民黨不會用人，「名將很少死在戰場，都是中別人的反間計。」（資料照，記者方賓照攝）

2020-06-08 19:42:17

〔中央社〕全國公務人員協會榮譽理事長李來希今天得知遭國民黨停權2年後，除表示原以為自己被開除還比較壯烈，更感慨國民黨不會用人，「名將很少死在戰場，都是中別人的反間計。」

國民黨考紀會今天開會，處理前移民署長謝立功、李來希、中央委員徐正文黨籍案，最終決議開除謝立功黨籍，李來希、徐正文則停權2年。

李來希接受中央社記者採訪表示，自己得知消息後先是大笑三聲，他說，國民黨考紀會從來沒有通知他出席說明或答辯，直到看到媒體報導才得知今天考紀會有他的案子，「原本以為是直接開除，還比較壯烈一點」。

李來希進一步表示，自己沒有擔任黨職，只是國民黨員，黨在落魄時，他幫黨講話，但國民黨在飛黃騰達時卻沒有想過他；而關於時代力量立委王婉諭的女兒小燈泡言論引發爭議，也只是他個人的立場。

他強調，民進黨傾全黨之力在打他，是因為他還有一點影響力，國民黨不只不會用，還往外推，「名將很少死在戰場，都是中了別人的反間計。」

李來希也感慨，自己在國民黨裡未獲得青睞，是因為他向來只講真話，但不管是國民黨、民進黨都不喜歡講真話的人；而國民黨現在交朋友都來不及，還不將忠貞黨員找回來，「只找回一些半桶水的」；他也笑說，「要當國民黨的朋友好難、當敵人好容易。」

另外，李來希上個月因不滿王婉諭公開挺罷韓，因此拿王婉諭女兒小燈泡做文章，引發爭議，針對李來希今天遭國民黨停權，王婉諭則發聲明指出，尊重他黨事務，不多過問。

王婉諭呼籲，在罷免投票過後，許多對立、衝突、情緒性的言論仍持續發生，相信這是大家都不樂見的，希望社會能降低仇恨，也希望大家回歸理性。

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