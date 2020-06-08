黃捷弔唁許崑源遭官員嗆聲 邱顯智批：這要怎樣教小孩？

高雄市議員黃捷（中）到議長許崑源靈堂致哀，在場外、場內都被嗆聲，最後哭著出來。（記者陳文嬋攝）

2020-06-08 23:00:31

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量議員黃捷今（8）上午到高雄市議長許崑源靈堂致哀，遭高市政府法制局長吳秋麗嗆聲「妳來幹什麼」，最後哭著走出來。對此，時力立委邱顯智痛批，官員竟然在靈堂開嗆黃捷，「這到底要怎樣教小孩」？

邱顯智在臉書發文表示，黃捷身為高雄市議員，前往弔唁身亡的議會同事，這是做人的基本道理。身為法制局局長，竟然在靈堂開嗆議員，「這到底要怎樣教小孩？」

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另外，針對媒體的新聞照片圖說稱「黃捷拈香弔詭又哭又笑？」邱顯智表示，黃捷都說是面對媒體禮貌性地微笑了，「這種刻意的下標，到底是幫討公道還是挑起對立？我實在看不懂。」

他也呼籲，許崑源的死因交給檢調，功過自有公評，選舉罷免交給高雄的市民。如此卑微的底線，希望各方都能夠自我節制，給民主和人性，留下一點最起碼的尊嚴。

今上午9時50分許，黃捷前往市立殯儀館景行廳許崑源靈堂弔唁，在場外先遭民眾嗆聲「妳來幹什麼」，黃捷仍進入靈堂致意，約10分鐘後，黃掩面含淚地走出靈堂，吳秋麗事後在場外對媒體證實，在靈堂內嗆黃捷「妳來做什麼」？她轉述，黃捷回說「可以不來嗎」？

吳秋麗下午出席防疫會議前受訪提到，因為黃捷進入靈堂時沒戴口罩，且畫了個大口紅，她才有所不滿。對此，黃捷說，塗口紅是很個人的事情，別人也無須置喙，只是塗淡淡的，沒有要濃妝艷抹，吳把口紅拿出來講，因為心裡有情緒，需要一個事件來發洩，她可以體諒，但不需要糾結在討論口紅這件事情上，為什擦口紅？塗什麼口紅？都不重要。

時力立委邱顯智（見圖）痛批，高市官員竟然在靈堂開嗆黃捷，這到底要怎樣教小孩？（資料照）

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