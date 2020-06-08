主持最後1次防疫會議 韓國瑜：不為份內該做的事打分數

韓國瑜以市長身分主持最後一次防疫會議。（記者李惠洲攝）

2020-06-08 18:20:35

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今以市長身份主持最後一次防疫會議，他表示過去136天不敢放鬆，上半場防疫工作打完了，交出這張成績單，而這是份內該做的事情，他不給自己打分數，也期盼新團隊有更棒表現。

韓國瑜今下午4點抵達會場時，媒體問及是否要提罷免無效之訴？韓國瑜表情嚴肅、不發一語，快步走入會場。副市長葉匡時抵達會場時，媒體問他未來有何打算？葉匡時打趣的說「我失業了！」、「你們要幫我找工作」。

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韓國瑜在會後記者會表示，過去136天，從大年初一開始，高市政府就進入一級開設，這136天來都不敢放鬆，他說「上半場防疫工作打完了」，從時間來看，正好是2020年6月8日，而從政府運作的團隊來看，下週正好要交接，所以今是第24次應變會議，上半場的防疫會議，「我們這個團隊與市民朋友一起打完」、「今天要交出這張成績單。」

韓國瑜強調，全球疫情讓人害怕、心驚肉跳，全球已有687萬個確診個案，死亡人數達39萬9000人，這是多麼讓人害怕的數字，截至目前高雄市本土感染仍是0確診。

韓國瑜說，展望未來他連說3次防疫、經濟復甦，也就是防疫、經濟依然是高市未來極大的挑戰，交給新的團隊，依然堅持防疫優先、市民健康優先，所以防疫還是訂為一級開設，新政府的團隊如何做判斷，會由新團隊來判斷，但他的團隊仍不敢掉以輕心，直到任期最後1天，就是對高雄市民朋友健康，做出正確的態度。

對於媒體問他「交出漂亮成績單，為自己打幾分？」韓國瑜趕緊解釋他沒有說是交出漂亮成績單，而是截至目前，仍不敢掉以輕心，本土感染仍是0，相信新的團隊會有更棒的表現，他不敢說很漂亮，「只是份內該做的事情，所以他不給自己打分數。」

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