為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

武漢肺炎》僑委會公益配售僑界MIT口罩 一片5元即起受理申購

隨著疫情趨緩，口罩從6月1日起除了定額徵收外，餘量都開放自由買賣。示意圖。（資料照）

隨著疫情趨緩，口罩從6月1日起除了定額徵收外，餘量都開放自由買賣。示意圖。（資料照）

2020-06-08 16:57:42

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣自6月起解除醫療口罩出口禁令，僑委會今宣布，將協助海外僑團與商會公益配售口罩，每片台幣5元，最小洽購數量為10萬片，嚴禁轉售牟利，僑委會與僑委會駐外單位自即日起至6月底受理申購。

僑委會今天發布新聞稿，說明僑委會公益配售辦理細節。僑委會副委員長徐佳青表示，台灣製的醫療口罩物美價廉，品質優良，國內疫情趨緩之際，國內口罩已達安全存量，政府希望將為台灣立下防疫典範的防疫利器–醫療口罩行銷海外。僑委會經與經濟部及衛福部疾管署研商之後，將協助海外僑界認購。

僑委會說明，實際作業有六點原則，包括限定公益用途或防疫自用，嚴禁轉售賺取價差牟利；價格與國內民眾購買價格一樣，每片新台幣5元；款到為憑出貨，相關後續裝運、出口及運費均由購買者自行負責，因此在台灣應覓有代理人幫忙處理相關細節。

此外，此次公益配售自即日起至6月底受理申購，凡有意購買的海外僑團、僑校或商會等組織，可在這段時間就近洽詢當地僑委會駐外人員；下單方式可將訂購表單傳真或email至就近當地僑委會駐外人員，如無駐外人員，請email至僑委會（srong@ocac.gov.tw，或nichun@ocac.gov.tw）。表單已上掛僑委會官網新冠肺炎專區（www.ocac.gov.tw）。

僑委會並表示，此公益配售採批發方式，為利作業，最小洽購數量有所規定，恕不接受10萬片以下小額訂購。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》防疫期中報告 近2100萬人買過實名制口罩
2020-06-07 20:42

武漢肺炎》防疫期中報告 近2100萬人買過實名制口罩
北捷今起放寬口罩禁令 僅1人車廂內未依規定戴口罩
2020-06-07 12:41

北捷今起放寬口罩禁令 僅1人車廂內未依規定戴口罩
小宅升級了! 泓瑞「微時代」強吸菁英家庭

小宅升級了! 泓瑞「微時代」強吸菁英家庭
想賺疫情財！中國商人一窩蜂投資生產口罩 9成廠商慘賠
2020-06-07 11:37

想賺疫情財！中國商人一窩蜂投資生產口罩 9成廠商慘賠
迎接防疫新生活 明天起基隆市進出校園不強制戴口罩
2020-06-07 09:48

迎接防疫新生活 明天起基隆市進出校園不強制戴口罩
滿滿金箔 網狂推這款高粱喝一口賺一口

滿滿金箔 網狂推這款高粱喝一口賺一口
驚喜！民眾瘋搶特殊口罩 中衛：將推防疫紀念商品
2020-06-06 21:42

驚喜！民眾瘋搶特殊口罩 中衛：將推防疫紀念商品
政治今日熱門
2020-06-07 18:44

恨到你被罷成功！林濁水：這個難乎其難

2020-06-07 18:54

市長被罷免、議長墜樓 台南韓友會：令人痛心

2020-06-07 19:42

霸氣站在雲端上！陳時中與台北合影 網友全被電暈

2020-06-07 21:24

臉書po許崑源死訊引不滿 王浩宇道歉：服務處明關閉一天

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播