武漢肺炎》僑委會公益配售僑界MIT口罩 一片5元即起受理申購

隨著疫情趨緩，口罩從6月1日起除了定額徵收外，餘量都開放自由買賣。示意圖。（資料照）

2020-06-08 16:57:42

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣自6月起解除醫療口罩出口禁令，僑委會今宣布，將協助海外僑團與商會公益配售口罩，每片台幣5元，最小洽購數量為10萬片，嚴禁轉售牟利，僑委會與僑委會駐外單位自即日起至6月底受理申購。

僑委會今天發布新聞稿，說明僑委會公益配售辦理細節。僑委會副委員長徐佳青表示，台灣製的醫療口罩物美價廉，品質優良，國內疫情趨緩之際，國內口罩已達安全存量，政府希望將為台灣立下防疫典範的防疫利器–醫療口罩行銷海外。僑委會經與經濟部及衛福部疾管署研商之後，將協助海外僑界認購。

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僑委會說明，實際作業有六點原則，包括限定公益用途或防疫自用，嚴禁轉售賺取價差牟利；價格與國內民眾購買價格一樣，每片新台幣5元；款到為憑出貨，相關後續裝運、出口及運費均由購買者自行負責，因此在台灣應覓有代理人幫忙處理相關細節。

此外，此次公益配售自即日起至6月底受理申購，凡有意購買的海外僑團、僑校或商會等組織，可在這段時間就近洽詢當地僑委會駐外人員；下單方式可將訂購表單傳真或email至就近當地僑委會駐外人員，如無駐外人員，請email至僑委會（srong@ocac.gov.tw，或nichun@ocac.gov.tw）。表單已上掛僑委會官網新冠肺炎專區（www.ocac.gov.tw）。

僑委會並表示，此公益配售採批發方式，為利作業，最小洽購數量有所規定，恕不接受10萬片以下小額訂購。

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