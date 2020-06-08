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被鎖定報復性罷免？ 陳柏惟：我跟最後1名市長不一樣

台灣基進立委陳柏惟遭鎖定報復性罷免？陳柏惟表示，該做的事都有做，跟滿意度最後1名的市長不太一樣，對自己有信心。（資料照）

台灣基進立委陳柏惟遭鎖定報復性罷免？陳柏惟表示，該做的事都有做，跟滿意度最後1名的市長不太一樣，對自己有信心。（資料照）

2020-06-08 16:44:03

〔記者陳建志／台中報導〕高雄市長韓國瑜以93萬9千多票被罷免，傳出有支持者要進行「報復性罷免」，將矛頭對準全力推動罷韓的台灣基進立委陳柏惟，並算出所需票數約7萬2千多票；陳柏惟今天表示，這個會期至今都全勤，該做的事都有做，跟滿意度最後一名的市長不太一樣，並說罷免是人民的權利，若覺得他做得不好可以試試看，但應該會蠻辛苦的。

高雄市長韓國瑜6日以93萬9千多票被罷免，不但超過57萬4千多票的門檻，更超越2018年當選的89萬多票，面對此結果，開始傳出有韓的支持者要進行「報復性罷免」， 大力推動罷韓的台灣基進立委陳柏惟傳出遭鎖定，以當選的台中立委第2選區總選舉人數29萬多人計算，第一階段連署需要1％近3000人、第2階段要10％近3萬人，成案後不但同意罷免票數要多於不同意票，且要超過25%，約7萬2千多票才能罷免成功。

對於有人想推動報復式罷免，陳柏惟今天表示，目前沒有聽說，但強調人民是民意代表的老闆，老闆要開除員工前，要先看一下員工表現，自己會努力讓自己不是最後一名，並說這個會期到現在都全勤，該做的事情都有做，跟滿意度最後一名的市長不太一樣，對自己有信心。

陳柏惟並說，推動罷免很辛苦，整個過程要做得事情很多，罷免是人民的權利，如果覺得他做得不好可以試試看，自己會尊重，但應該會蠻辛苦的。

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