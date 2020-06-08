服務處被出征撒冥紙 梁文傑：尊重他們情緒宣洩

藍天聯盟、愛國同心會等團體成員至梁文傑大同區服務撒冥紙、嗆「罷免梁文傑！」（記者郭安家攝）

2020-06-08 15:35:40

〔記者郭安家／台北報導〕高雄市長韓國瑜罷免案通過，高雄市議長許崑源隨即在自家墜樓身亡，但民進黨桃園市議員王浩宇於臉書指「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，民進黨北市議員梁文傑在臉書發文，「嚇死人，是賭很大嗎？」引發撻伐後都道歉。但藍天聯盟、愛國同心會等團體成員今中午至梁文傑大同區服務處撒冥紙、嗆「罷免梁文傑！」

對此，梁文傑受訪表示，可以理解有一些人情緒要宣洩找出口，希望不要做出過激、違法舉動，他尊重他們宣洩情緒的，該說已經說完；他也不想製造對立。

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梁文傑於臉書兩度發文道歉說，「在沒有訊息的情況下胡亂揣測，雖然立刻刪文，但這確實是我的錯，也對家屬相當不敬，在此鄭重向大家致歉」、「許多人湧入我的臉書來批評指教，我虛心接受。人死為大，胡亂揣測就是我的錯。在此再次致歉」。

但藍天聯盟今中午仍號召約50人至承德路三段、梁文傑服務處前抗議，警方接獲情資，在服務處周邊架拒馬、將抗議者阻隔於服務處約50公尺以外之處，但抗議者激動喊「罷免梁文傑」口號、舉標語、持國旗，還撒冥紙，雖然激動與員警發生零星口角，但陳抗大致平和；而梁文傑服務處則拉下鐵捲門，服務處門口淨空。

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