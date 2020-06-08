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首頁　>　政治

柯文哲批中央振興之亂 反被議員洗臉：但是你跟著亂

台北市長柯文哲今下午赴議會市政總質詢。（記者林正堃攝）

台北市長柯文哲今下午赴議會市政總質詢。（記者林正堃攝）

2020-06-08 15:39:57

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午赴議會市政總質詢，被無黨籍北市議員陳建銘質疑，才說花1000元消費3000元的振興券會大亂，現在又要搭順風車，讓65歲以上長者持悠遊敬老卡可加碼1000元？而且柯也自打臉，違背過去反對用非法定社福支應補助。豈料，柯文哲解釋之餘冒出一句批中央「我認為紓困之亂以後，現在開始換振興之亂」，陳建銘反批「但是你跟著亂啊！你現在也加碼再發！」

北市不僅加碼65歲以上長者持悠遊敬老卡領取4000元中央及地方振興券，還要再加碼65歲以下發放方案，被批搭順風車。柯文哲答詢時解釋，北市只是在行政院振興方案上，思考怎麼做更有效，後面還有愛心卡、學生卡，但如果是這三個卡以外的族群，要思考怎麼配合做，柯還強調，「這是順時中」，未來看怎麼搭配。

陳建銘痛批柯文哲，當初還說振興會大亂，現在又要搭順風車，殊不知北市40多萬長者，敬老卡使用率不高，卡片每個月消費點數、錢沒用完，也不是疫情期間才發生的事，近年結餘10幾％，要不要還給長者？當年砍掉的重陽敬老禮金，要不要還給大家？陳建銘更打臉，柯文哲當年取消場館非社會福利法定支出優惠措施，現在做一樣的事！

柯文哲回答說，救急不救窮，「振興券我們覺得還是不好」，為了印刷就花掉9億元，「9億元拿給我們電子支付處理，就可以省下9億」，柯又說，「這實在是...所以這實在是...我一直覺得這是...我認為紓困之亂以後，現在開始換振興之亂」。

陳建銘酸說「但是你要跟著亂！你現在也要加碼再發」並再次質疑柯文哲，拿敬老卡上半年沒用完的錢，改發振興券，預算科目怎麼移轉？柯說，因應疫情，所以用這一波處理；至於後續預算如何編列？柯脫口，「疫情增加7億元（災害準備金）」，接著語塞又說，錢一定夠，上半年沒有執行科目，應該精算一下，錢挪過來就夠了。

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