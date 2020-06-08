罷韓案後 學者發現網路出現大批中國帳號激化台灣族群對立

經濟民主連合智庫召集人賴中強（右起）、台灣基進立委陳柏惟、台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋。（記者謝君臨攝）

2020-06-08 14:48:04

〔記者謝君臨／台北報導〕高雄市長韓國瑜被罷免後，台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋觀察發現，有越來越多中國帳號，在網路上不斷分化台灣族群；中國利用監控、人力整合、個資搜集，達到裂解台灣社會的目的，為了防堵此事，須檢視中資來台投資規範，否則在疫情過後，台灣可能將從世界最安全的地方，變成最危險的地方。

經濟民主連合智庫與台灣基進立委陳柏惟今共同召開記者會，指現行的中資來台投資規範緣於前總統馬英九時期制定，遺留許多法規漏洞，但至今仍未修正，呼籲蔡政府應加速檢討中資規範，完善民主防衛機制；沈伯洋也出席發表看法。

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沈伯洋表示，從疫情爆發至罷韓結束，他觀察到一個重要的現象，就是中國攻擊台灣最主要的目的，就是希望分化台灣社會；如同中國就美國諸多抗議事件製造敵對，現在對台灣也是一樣；照理說，台灣在每次選舉過後，其實很容易歸於平淡，但從2018年至今，每一次選舉後都造成更多族群的激化。

沈伯洋觀察，有越來越多中國來的帳號，不管是在臉書或Dcard上，去分化台灣族群，且只針對特定族群產生仇恨性言論，希望有更多的抗議事件在台灣發生，而此一現象到底從何而來？他認為有三個面向：監控、人力整合、個資蒐集；這三個面向都可以導引至分化族群的目的。

沈伯洋說，中國在世界各國都不斷在進行監視活動，台灣有很多單位使用中國的海康威視，若此一技術越來越多，它越能知道在台灣能製造裂解的點在哪。人力整合部分，大家可能會想到特定親中政黨，但其實更多，我們在半年內就觀察到67條不同的線，包括地方村里長、廟宇等，裂解的主因則為中資。

沈伯洋分析，人力整合除地方性人物、政黨，甚至還有直播主與網紅，中國對這些人的滲透不遺餘力，其實台灣有許多網紅已被網羅在特定幾個私密社團下，目的就是希望透過他們，製造台灣社會更多的裂解點，這也是為什麼只會在特定同溫層看到仇恨性的言論，個資搜集越完整，越能對群族進行分類。

沈伯洋指出，更可怕的是，若台灣本來可以蒐集到我們資訊的業者，直接被中資滲透，譬如以大同公司為例，透過政府標案，大同掌握了多少我們的個資，只要能把大同吃下，一天之內就能把我們的個資全部帶走，並將去識別化的資訊與個資連結，再分門別類，製造不同族群之間的對立，這就是中共想達到的事。

沈伯洋強調，為防堵上述三面向，最主要的就是要防範中資來台這件事，但我們已有太久太久沒有針對這些規範進行盤點，希望蔡政府在第二任內，能修正相關規範，若現在都不做，等於是拱手把我們的身家安全都讓給中國，在疫情過後，台灣反而可能從最安全的地方，變成最危險的地方。

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