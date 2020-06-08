中資來台規範近5年未修 民團提6大理由籲有效審查

經濟民主連合智庫召集人賴中強（右起）、台灣基進立委陳柏惟、台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋。（記者謝君臨攝）

2020-06-08 12:22:00

〔記者謝君臨／台北報導〕前總統馬英九於11年前開放中資來台投資，陸續制定「大陸地區人民來台投資許可辦法」等4項規範，但經濟民主連合智庫的報告指出，中資來台投資規範在2016年總統蔡英文上任至今，均未曾檢討修正，遺留許多法規漏洞；因此，該報告主張基於香港情勢變化等六大理由，蔡政府應建立有效審查規範。

針對中資來台投資規範沿革，智庫報告指出，2009年4月26日海基會與中國海協會在南京舉行第3次「江陳會談」，發表「陸資赴台投資事宜共識」。馬政府於同年6月30日開放中資來台投資，7月3日經濟部發布「大陸地區人民來台投資許可辦法」、「大陸地區之營利事業在台設立分公司或辦事處許可辦法」。

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而後，經濟部於7月6日依「投資許可辦法」規定，正面表列公告開放「大陸地區人民來台投資業別項目」，7月30日經濟部就「投資許可辦法」中，陸資「具有控制能力」的第三地投資進行定義解釋。以上「投資許可辦法」、「設立分公司辦法」、「投資業別項目」及「控制力定義」，構成中資來台投資的4大規範。

報告載明，蔡政府自2016年上任至今，中資來台投資的4個主要規範均未曾修正，基於政黨輪替、太陽花運動、美中科技戰、中國資訊戰、香港情勢變化，以及法規實務漏洞，智庫主張蔡政府應限縮中資來台投資，建立有效審查規範。

報告指出，馬政府寬鬆的中資來台規範，反映了「從經濟整合走向政治統一」的國家定位思維，2016年政黨輪替，則代表國民對馬政府經濟路線的疑慮，要擺脫對中國的經濟依賴，須檢討相關政策與法規。此外，2014年的太陽花運動，也不只是反服貿協議，而是對馬政府上台6年來傾中經濟路線的總批判。

報告也述明，在美中科技戰之下，加入「中國隊」，意味增加受中國波及、遭美國制裁的風險；而在近年來，中資透過合法或非法管道，獲取我國人大量的個人資料，將成為駭客攻擊、資料竊取與資訊戰的重要武器，相關規範應與時俱進。

另，我國現行法制是把港資當成一般外資，而非中資，但從去年至今香港的情勢急遽惡化，中國啟動「港版國安法」，美國也取消香港的獨立經濟地位，面對港資更直接地受到中國政府監控，中資來台規範應區分港資的不同性質。

最後，報告強調，馬政府所建立的中資來台審查規範，無法進行有效監理，現行法制對於中資利用華僑、港資、外資甚至我國人頭進行投資，其實無力管制，因此，強化投資人完整揭露與據實申報義務，搭配嚴厲裁罰，是必然的選擇。

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